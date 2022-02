ATP 250 Dallas e Buenos Aires: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo Thomas Fabbiano a Dallas (LIVE)

ATP 250 Dallas (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Jurij Rodionovvs [WC] Liam Krall

2. [PR] J.J. Wolf vs [6] Christopher Eubanks (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Ernesto Escobedo vs [Alt] Yosuke Watanuki



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Adam Neff vs [8/Alt] Thomas Fabbiano



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Go Soeda vs [7] Jason Jung



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Vasek Pospisil vs Yasutaka Uchiyama (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Cedrik-Marcel Stebe vs [5] Bjorn Fratangelo



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Liam Broady vs [PR] Denis Istomin



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Buenos Aires (Argentina) – TD Quali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Dmitry Popkovs [6] Tomas Martin Etcheverry

2. [4] Francisco Cerundolo vs [5] Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Carlos Taberner vs Nicolas Jarry



Il match deve ancora iniziare

Estadio 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Hugo Dellien vs [7] Thiago Seyboth Wild



Il match deve ancora iniziare