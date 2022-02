Davis: i convocati di Slovacchia – Italia. Assente Berrettini

Riportiamo dal sito Federtennis.it la notizia dei convocati da capitan Volandri per la sfida Slovacchia – Italia di Davis del prossimo 4-5 marzo a Bratislava. Vestiranno la maglia azzurra: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli.

Non ci sarà Matteo Berrettini. Come ha spiegato Volandri, è una scelta concordata con la squadra e col capitano.

“È una scelta condivisa sia dai giocatori che da me che sono il capitano – sottolinea Volandri al sito federale – ancora una volta dimostriamo un fortissimo spirito di squadra che credo possa fare la differenza. Matteo sarà sicuramente disponibile dal prossimo incontro nel caso in cui dovessimo vincere”

“Insieme ai giocatori della mia squadra e al capitano – ha detto Berrettini – abbiamo deciso che i convocati sono Sinner, Sonego, Fognini, Fognini, Bolelli e Musetti. Ovviamente come sempre farò il tifo per loro e li supporterò in tutti i modi possibili. Non vedo l’ora di scendere in campo insieme ai miei compagni di squadra appena ci sarà il prossimo incontro”.