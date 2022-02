Del Potro sul centrale di Buenos Aires (foto)

Il countdown per il rientro sul tour di Juan Martin Del Potro è finalmente iniziato. Lo sfortunatissimo (e molto amato) campione argentino ha postato sui social un’emozionante foto del suo ritorno sul campo di un torneo ATP, a Buenos Aires. Stadio ancora vuoto, con le luci della sera, chissà quanti pensieri saranno passati per la testa del campione di US Open 2009.

“Come sarà bello rivedervi” scrive Juan Martin nel post.

Dopo una serie infinita di problemi, operazioni e lunga riabilitazione, quando tutto pareva ormai perso, la sua grande determinazione e voglia di competere l’ha riportato, ancora una volta, sui campi da gioco. Curiosamente JMDP non gioca sui campi in rosso di “Baires” dal lontanissimo 2006, quando perse al primo turno da Juan Carlos Ferrero.