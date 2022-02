Federer aggiorna sulle proprie condizioni (Video)

Dopo un periodo di totale riserbo, Roger Federer tona a parlare delle proprie condizioni. Lo svizzero è intervenuto in un evento organizzato da uno dei suoi sponsor, e rispondendo alla domanda della moderatrice ha rivelato che sta continuando a lavorare con obiettivo di tentare un rientro.

“I prossimi mesi saranno interessanti e decisivi” afferma Roger, “Verso aprile avrò una idea più chiara di come reagisce il mio corpo. Devo provare esercizi di più duri (salti, stop and go, ecc) nelle prossime settimane, e vediamo come andrà. Tra aprile e maggio sarà più facile rispondere alla domanda, sarò tornato in campo per provare. Adesso le cose non vanno male, guido, sono molto motivato a seguire il percorso necessario. Faccio esercizi, domani torno in palestra… è un buon periodo, le cose sono lente, vorrei fare molto più in fretta ma i dottori e tutti intorno a me mi spingono a fare con calma”.

Una dichiarazione breve, senza grandi novità, ma almeno i suoi milioni di tifosi possono continuare a sognare di rivederlo ancora in campo.