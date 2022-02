Dominic Thiem: “Indian Wells sarà il torneo in cui sarò di nuovo pienamente competitivo”

Dominic Thiem, ex numero tre del mondo, ha vissuto un altro episodio sfortunato lunedì, costretto a ritirarsi da quello che sarebbe stato il suo primo torneo da giugno! Dopo essere stato fuori dal circuito per sei mesi a causa di un grave infortunio al polso destro, l’austriaco aveva tutto pronto per tornare in azione all’ATP 250 di Cordoba, ma un nuovo problema ha rovinato i piani dell’ormai numero 37 della classifica ATP.

L’austriaco ha spiegato che ha subito un nuovo infortunio, alla mano destra, che è una conseguenza di quello che lo ha lasciato fuori per un lungo periodo.

In conferenza stampa, Dominic ha indicato una data in cui sente che sarà più vicino al suo livello. “Questo nuovo infortunio potrebbe richiedere giorni o anche due settimane per essere risolto, quindi non è certo che giocherò a Buenos Aires. Credo che Indian Wells sarà il torneo in cui sarò di nuovo pienamente competitivo”.