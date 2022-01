Rafael Nadal leggenda del tennis. 21 Slam conquistati e mai nessuno come lui

Rafael Nadal è riuscito ad estendere la sua leggenda e ad esplorare un territorio inesplorato nella storia del tennis maschile. Primo giocatore dell’era Open a vincere 21 titoli del Grand Slam.

Novak Djokovic ha avuto la sua occasione di farlo a New York, anche Roger Federer a Wimbledon 2019, ma è stato lo spagnolo a realizzare qualcosa di mai visto prima.

I 21 Slam di Rafa

🏆 RG 05

🏆 RG 06

🏆 RG 07

🏆 RG 08

🏆 WB 08

🏆 AO 09

🏆 RG 10

🏆 WB 10

🏆 US 10

🏆 RG 11

🏆 RG 12

🏆 RG 13

🏆 US 13

🏆 RG 14

🏆 RG 17

🏆 US 17

🏆 RG 18

🏆 RG 19

🏆 US 19

🏆 RG 20

🏆 AO 22

Dopo 13 anni di ricerca Nadal ha vinto l’Australian Open. Per la seconda volta in carriera, lo spagnolo ha vinto il titolo a Melbourne e questo significa qualcosa di incredibile. Eguaglia Novak Djokovic come gli unici due tennisti che sono riusciti a vincere tutti i Grand Slam almeno due volte. Un traguardo che il serbo ha raggiunto nell’ultimo Roland Garros e che in meno di un anno lo ha fatto anche Nadal.