Spettatore invade il campo durante la finale degli Australian Open (Video)

Nella finale degli Australian Open tra Nadal e Medvedev c’è stata un invasione di campo nelle fasi finali del secondo set da un manifestante sugli spalti che voleva usare quel momento per protestare contro la detenzione dei migranti nel paese, questione recentemente messa alla luce da quando Novak Djokovic è entrato in quel tipo di Hotel durante i giorni di detenzione del serbo a Melbourne.

La sicurezza è stata veloce a fermare il manifestante e a proteggere i giocatori, ma i fotografi hanno catturato lo striscione che portava con se.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022