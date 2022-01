L’arbitro Asderaki “spia” il padre di Tsitsipas per “coglierlo” sul fatto (Video)

La semifinale degli Australian Open tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev è stata segnata da un momento di tensione tra il russo e l’arbitro di sedia, con Medvedev che ha affermato, come molti altri giocatori, che Tsitsipas riceve consigli costanti da suo padre.

Ora l’arbitro ha ascoltato l’osservazione e ha chiesto a Eva Asderaki – un arbitro greco che capisce la lingua – di stare in una posizione strategica per sentire cosa veniva detto. E ha funzionato, con Tsitsipas che ha ricevuto un avvertimento per coaching pochi minuti dopo.

Tsitsipas su questo argomento ha dichiarato: “Il rumore del pubblico è fortissimo ad ogni punto, dovresti avere un super-udito per riuscire a sentire che cosa ti dice il tuo allenatore. L’altro giorno mi sono messo a ridere perché, credo durante la partita contro Paire, il mio coach era forse a cinque chilometri di distanza e in qualche modo ho comunque ricevuto un warning. Credo sia stato il momento più divertente dell’Australian Open”.