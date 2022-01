Australian Open: Daniil Medvedev batte Tsitsipas e sfiderà Nadal in finale

Daniil Medvedev (2) conquista per il secondo anno consecutivo la finale agli Australian Open. Nella seconda semifinale il russo ha sconfitto Stefanos Tsitsipas (4) con il punteggio di 7-6 (7/5) 4-6 6-4 6-1 in poco più di 2h30′ di confronto. Il 25enne è stato più forte di frustrazione e caldo e ora, nel suo quarto ultimo atto in carriera in un Grande Slam.

Domenica sarà alla caccia della prima posizione mondiale sfidando Rafael Nadal (anche se il breakdown ATP lo da già al primo posto).

Dopo una prima frazione molto combattuta, e chiusasi soltanto al tie-break, il russo ha accusato un lieve calo alla battuta (oltre che mentale, come dimostra il warning incassato per oscenità) lasciando rientrare in partita il greco. Messo alle spalle il brutto momento, il 25enne è tuttavia ritornato a manifestare tutto il suo repertorio condannando di fatto il suo avversario alla sconfitta con il crollo del greco e la vittoria del russo per 6 a 1.

5 Aces 131 Double faults 469 % 83/1201st serve in 71 % 71/10067 % 56/83 Win 1st serve 86 % 61/7162 % 23/37 Win 2nd serve 72 % 21/2950 % 2/4 Break points won 33 % 4/1267 % 29/43 Net points won 68 % 13/1914 % 14/100 Receiving points won 33 % 40/12035 Winners 390 Return winners 032 Unforced errors 280 Return unforced errors 497 Total points won123215 kmh Fastest serve 213 kmh196 kmh 1st Serve Average 198 kmh152 kmh 2nd serve average 150 kmh