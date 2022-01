Ancora problemi all’anca per Kei Nishikori. Stop di almeno 6 mesi!

L’ex numero quattro del mondo Kei Nishikori ha fatto un passo indietro per il suo ritorno alla competizione dopo che ha ancora problemi all’anca.

Il tennista giapponese, che aveva sognato di tornare agli Australian Open, non solo non ha giocato il torneo ma ha anche annunciato che sarà assente dai campi per almeno sei mesi.

Nishikori si sottoporrà a un intervento chirurgico all’anca per cercare di risolvere, per sempre, il problema che lo ha colpito ad Indian Wells e non gioca dall’ ottobre dello scorso anno.