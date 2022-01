Dunlop firma con Slinger un accordo globale esclusivo di 4 anni per le palle da tennis

Dunlop diventerà il fornitore ufficiale di palle da tennis per Slinger a livello globale, rafforzando ulteriormente la collaborazione tra le due società.

Dunlop è lieta di annunciare oggi una nuova partnership esclusiva di 4 anni come fornitore ufficiale di palle da tennis per Slinger, marchio sportivo focalizzato sull’innovazione e la creazione di tecnologie e attrezzature per il miglioramento del gioco con la visione di diventare azienda leader nello sport “connesso”. Dunlop è uno dei marchi di tennis più iconici al mondo, è palla ufficiale dell’ATP World Tour e dell’Australian Open. Fornendo palle da tennis a diversi tornei WTA e grazie alla collaborazione con numerosi tornei ATP, Dunlop vanta lo status di PALLA N°1 NEL TOUR*. Con questa nuova partnership, Dunlop diventa il fornitore ufficiale di palle per Slinger nei mercati internazionali.

«Il nostro obiettivo, legandoci ulteriormente a Dunlop a livello globale, è fornire prestazioni ottimali della macchina lancia palle Slinger Bag grazie all’utilizzo delle migliori palle da tennis al mondo e facilitare l’accesso a quelle stesse palle da tennis premium a tutti gli utenti di Slinger Bag», ha affermato Mike Ballardie, CEO di Slinger. «Il nostro primo anno di partnership commerciale con Dunlop come nostro distributore in nove principali regioni europee è stato un clamoroso successo e non vediamo l’ora di espandere ulteriormente la collaborazione con il loro team internazionale».

Dunlop e Slinger hanno annunciato per la prima volta la partnership commerciale nel 2020. Dunlop International Europe Ltd. è attualmente distributore di Slinger Bag nei principali mercati europei del tennis: Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Francia. Specifico per le notizie di oggi: il co-branding Dunlop/Slinger Bag si svilupperà per le palle Dunlop FORT TR Plus premium e per le palle FORT XTRA Life “pressureless”, con imballaggi ecologici personalizzati volti a ridurre il consumo di plastica. Questa partnership sarà gestita tramite le filiali Dunlop a livello globale per garantire le scorte locali e i prezzi di mercato.

«Siamo entusiasti per questo ulteriore passo nella nostra partnership con Slinger. Condividiamo la loro passione e la loro spinta all’innovazione nello sport del tennis e non vediamo l’ora di migliorare l’esperienza in campo per tutti gli utenti Slinger Bag con le migliori palle da tennis al mondo», ha affermato Ken Yamamoto, Head of Tennis Business, Sumitomo Rubber Industries LTD. «Slinger ha avuto un grande impatto sull’industria del tennis nell’ultimo anno e siamo ansiosi di essere ancora più coinvolti mentre la sua crescita continua».

A proposito di Dunlop: Dunlop è di proprietà di Sumitomo Rubber Industries e ha sede a Kobe, in Giappone. Dunlop ha una storia leggendaria nello sport del tennis, è Palla Ufficiale dell’ATP Tour e dell’Australian Open. Gli attuali giocatori del Tour che utilizzano i prodotti Dunlop: Miomir Kecmanovic, Kevin Anderson, Qiang Wang, Liam Broady, Roberto Marcora, Ann Li, Jamie Murray, Misaki Doi, Zarina Diyas, Michael Mmoh, e Kurumi Nara. Anche le leggende statunitensi James Blake e Michael Chang, nonché Patrick Mouratoglou, Nick Bollettieri e Rod Laver, sono ambasciatori del marchio. Scopri di più su www.DunlopSports.com.

Informazioni su Sumitomo Rubber Industries: Sumitomo Rubber Industries (SRI) è stata fondata nel 1909 a Kobe, in Giappone, e impiega oltre 37.000 persone in tutto il mondo con un fatturato di circa 8 miliardi di dollari. SRI ha acquisito i diritti globali del marchio Dunlop nell’aprile 2017 e possiede altri marchi sportivi come Srixon, Cleveland Golf e XXIO. SRI è specializzata nel settore dei pneumatici, ma anche nella fornitura di prodotti a base di gomma per molti altri settori come quello medico, edile, marittimo e sportivo.

A proposito di Slinger Bag®: Slinger® è un marchio sportivo focalizzato sull’innovazione e la creazione di tecnologie e attrezzature per il miglioramento di tutte le attività e gli sport che prevedono l’utilizzo di una palla. Con la mission di diventare un’azienda leader nello sport connesso, Slinger® migliora i livelli di abilità e divertimento dei giocatori di ogni età e livello. Slinger® è focalizzata sulla costruzione del proprio marchio all’interno del mercato globale del tennis, attraverso la macchina lancia palle, gli accessori e le palle da tennis Slinger Bag®. Slinger Bag® ha dimostrato il suo valore concettuale con oltre 250 milioni di dollari di vendite dalla primavera del 2020. Guidata dal CEO Mike Ballardie (ex CEO di Prince e dirigente degli sport di racchetta Wilson EMEA), Slinger® è ora pronta a rivoluzionare i mercati globali tradizionali con la sua lancia palle, facilmente trasportabile e conveniente, e grazie alle app connesse e servizi SaaS.

* Basato sul fatto che Dunlop fornisce palle da tennis a più tornei ATP Tour rispetto a qualsiasi altro marchio.