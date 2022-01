Jannik Sinner dopo l’accesso ai quarti di finale agli Australian Open: “ho fatto tanta esperienza, sono cresciuto come giocatore e come persona” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “All’inizio lui ha avuto più chance di me in risposta: poi ho cominciato a spingere di più. Nel tie-break forse la differenza l’ha fatta il primo punto. C’è un’atmosfera bellissima, ringrazio tutti. Lo scorso anno è stato lungo, ho giocato tanti tornei, non avevo mai giocato così tanto. E ho fatto tanta esperienza, sono cresciuto come giocatore e come persona. Nei quarti sarà una partita dura sia con l’uno che con l’altro, li ho affrontati entrambi e quel che è certo è che non sarà facile”.

GLI HL DI SINNER-DE MINAUR



SINNER DEMI-VOLEE



SINNER PASSANTE