Australian Open: Sinner granitico, supera De Minaur con un tennis efficace e vola quarti di finale

“Solid, Solid as a Rock” cantavano Ashford & Simpson in una delle hits più famose degli anni ’80. Qua però non si parla di amore, ma di tennis. Del tennis solido come una roccia di Jannik Sinner, quello mostrato in campo oggi negli ottavi degli Australian Open. Una prestazione eccellente per l’azzurro, che supera 7-6 6-3 6-4 Alex De Minaur e accede per la prima volta ai quarti di finale del primo Slam dell’anno, dove aspetta il vincente di Tsitsipas – Fritz. Dopo un avvio complicato, per l’incredibile aggressività e velocità dell’australiano, Sinner ha preso ritmo col servizio, ha incrementato il suo pressing fino a dominare il tiebreak del primo set. All’avvio del secondo ha salvato due palle break e quindi ha messo la freccia, diventando imprendibile. Un ritmo insostenibile per De Minaur, che ha sprintato a tutta e si è preso enormi rischi per cercare uscire dalla morsa dell’azzurro, senza riuscirci. Un crescendo splendido di Jannik, non ha mai affrettato i tempi nonostante la tattica perfetta di Di Minaur, che voleva costringerlo a giocare su pochi colpi e non sullo scambio in progressione.

La calma è la virtù dei forti, dice un vecchio adagio. Oggi ha impressionato proprio la calma, pazienza e lucidità di Sinner. De Minaur ce l’ha messa tutta, è stato perfetto dal punto di vista tattico, spingendo a tutta in risposta per allontanare Jannik dalla riga di fondo; ha accelerato il prima possibile in lungo linea per aprirsi l’angolo per il colpo successivo; ha fatto “tutto bene”, ma ha dovuto farlo con velocità per lui eccessiva, finendo fuori giri. Sinner è stato paziente, ha aspettato che Alex terminasse le cartucce, ha alzato il suo livello e il suo ritmo progressivamente, via via che le sensazioni in campo miglioravano e che la sicurezza del rivale scemava, di fronte al muro azzurro. Un muro troppo alto, troppo duro. Solido come una Roccia. Solido come Sinner, che ha incrementato il suo pressing fino a renderlo insostenibile. Ma ce tanta qualità, oltre alla solidità e maturità.

Sinner ha servito bene, non solo come numeri in assoluto ma per la qualità del colpo, per come ha trovato punti quando ne aveva bisogno, per come l’ha variato non dando punti di riferimento alla risposta del rivale. Ha ceduto un game di battuta solo avanti 4-1 nel terzo con doppio break, quando ormai la partita era nettamente in suo controllo.

Tutto ha funzionato molto bene nel suo tennis, rarissimi gli errori non forzati o per scelte tattiche errate. Dopo l’allungo nel secondo set si è avuta netta la sensazione che Sinner avesse preso in mano il match definitivamente, perché al servizio ha rischiato pochissimo, mentre in risposta riusciva a guadagnare campo, a costringere De Minaur a colpi oltre le sue velocità abituali. Un Sinner così solido e preciso che Alex non poteva stroncare con la sua corsa e rincorsa. Un Sinner oggettivamente troppo forte per De Minaur, visto che l’azzurro non è sceso mai di livello generale e con nessun colpo.

Questo è un altro degli aspetti evidenti della crescita dell’azzurro. Nel 2021 in molti match – anche vinti – arrivava un calo in una situazione: spesso al servizio, a volte una perdita di precisione col diritto, altre un rovescio fin troppo conservativo sulla classica diagonale di rovescio. Oggi niente, tutto è andato a regime, meccanico, preciso, ritmico. Inoltre ha convinto la tattica perfetta messa in pratica nei game decisivi al servizio, tiebreak del primo e la chiusura degli altri due set: nel primo punto subito via a rete dopo una prima esterna, per mettere pressione al rivale; nel secondo punto, rovescio lungo linea improvviso uscendo dalla diagonale di diritto. Uno schema che funziona benissimo e che gli dà grande sicurezza.

È meraviglioso vivere, match dopo match, la crescita di questo 20enne che gioca già come un veterano. Al microfono di “Big” Jim Courier, Jannik ha detto “l’anno scorso ho giocato molte partite e quindi fatta molta esperienza. Ne avevo bisogno per vivere in campo situazioni e capire come affrontarle”. Un pensiero semplice ma netto, lucido. Che spiega esattamente il successo di Jannik oggi e che razza di giocatore stia diventando. Un giocatore che ci sta facendo sognare…

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

De Minaur inizia il match al servizio. Si va ai vantaggi, lo chiude con due Ace nel game e quindi in risposta accelera forte col rovescio lungo linea. Pressa immediatamente dalla risposta Alex, Sinner non trova la prima di servizio ed è sorpreso dall’aggressività del rivale. C’è subito una palla break per l’australiano, ma è il primo a sbagliare nello scambio. Con un Ace Jannik si porta 1 pari, inizio laborioso per lui. C’è intensità e lotta, in ogni game. Molto complicato per Sinner il quarto gioco, dove è costretto a salvare 3 palle break. Troppo poco dalla prima in quest’avvio per Jannik, anche grazie alla qualità in risposta di Alex. Nel sesto game finalmente il servizio dell’azzurro inizia a prendere ritmo, non è un caso che riesca a vincere un game a zero, per il 3 pari. Nel settimo gioco Jannik in risposta lavora bene col rovescio, dal 30-0 si porta 30-40 (due errori di Alex, uno brutto di volo), è la prima palla break per l’azzurro. Rapidissimo il “canguro” a spingere forte col diritto dopo il servizio. Si salva Alex, avanti 4-3. Sinner ha trovato sicurezza col servizio, con un altro turno a zero si porta 4 pari. De Minaur si porta agilmente avanti 5-4, ora la pressione è su Jannik. Bravissimo l’allievo di Piatti, sul 30 pari, ad accelerare immediatamente col diritto lungo linea (su di una risposta profonda) e correre avanti a chiudere di volo. Però gli esce un rovescio lungo linea, si va ai vantaggi. Lo aiuta il servizio, tra un Ace ed un’apertura di campo che segue veloce a rete, 5 pari. Impressiona la velocità dei piedi di Di Minaur, come riesce a coprire il campo, sprintare avanti e indietro. Una rapidità che rende difficile per Sinner trovare spazio per l’affondo. Il primo set si decide al tiebreak, dopo 1 ora esatta di gioco. Strappa subito il primo punto in risposta Sinner, con una bordata di diritto manda in crisi De Minaur. Quindi gran prima esterna, non veloce ma precisissima, 2-0. Sbaglia poi malamente un rovescio banale di scambio, restituendo il mini-break. Si riscatta subito Jannik, piedi in campo e via un’accelerazione splendida col rovescio lungo linea, che forza l’errore del rivale. 3-2 e servizio Sinner, che costringe al “tergicristallo” De Minaur spingendo dal centro. Si gira 4-2 per Jannik. Grande profondità col diritto per l’azzurro, prende in contro piede Alex e avanza per chiudere con la smash comodo. 5-2 Sinner. Vola via il diritto di Di Minaur, si prende grandi rischi anche col colpo meno sicuro. 6-2, 4 Set Point per Jannik. Chiude 7-3, con un forcing micidiale, irresistibile per l’avversario. Un set equilibrato, con Sinner bravo a crescere col servizio e giocare un tiebreak perfetto.

Secondo set, Sinner scatta al servizio e De Minaur rischia tutto in risposta, trovando un paio di lungo linea ottimi che lo portano 15-40, due palle break immediate. Cancella la prima Jannik con un pressing molto accorto e la seconda con un’ottima prima al centro. Rischia una smorzata, vista la velocità di Alex, ma gli va bene. 1-0 Sinner, che in risposta mette pressione all’australiano portandosi 0-30 e poi 30-40, prima palla break del set per l’azzurro. De Minaur la cancella con un Ace, ma poi è aggredito dalla risposta di Jannik e concede un’altra chance. Niente prima… la risposta col diritto di Sinner è violenta e profondissima, arriva il primo BREAK del match, Sinner vola 2-0 e servizio. Da metà del primo set si avvertiva un certo margine pro-Sinner, con De Minaur che restava aggrappato in qualche modo, con grandi rischi. Ora, forte del vantaggio, l’azzurro mette la freccia, accelera in sicurezza e regala al pubblico anche un tocco sotto rete splendido. 3-0 Sinner. Nel quinto game Sinner si aggrappa al servizio dal 15-30, con un paio di Ace al centro e due prime molto angolate, variazioni che non consentono ad Alex di incidere alla risposta. 4-1 Sinner. L’australiano resta aggrappato al set, Sinner serve sul 5-3 per chiudere il parziale. Inizia con un attacco veloce e volée stretta di rovescio perfetta, grande tocco. Altissimo il livello di gioco, la palla corre impazzita in tutti gli angoli, stavolta è l’australiano a trovare un lungo linea di diritto perfetto. 15 pari. Cerca la risposta vincente Alex, ma la palla prende aria e vola via, 30-15. Ace al T, per il 40-15 e due Set Point per Jannik. Termina largo un diritto di scambio di De Minaur, per il 6-3 Sinner, avanti due set a zero. Un parziale giocato benissimo dall’altoatesino, break iniziale difeso con grande solidità, tennis razionale ed efficace.

Terzo set, serve De Minaur, ma è la risposta di Jannik a pungere, con palle praticamente sulla riga di fondo. 0-30, l’aussie subito in difficoltà. Alex si salva da un bell’attacco di Sinner con un passantino di tocco splendido, che coordinazione in allungo. Jannik non molla niente, sul 30 pari impone un ritmo forsennato col rovescio e strappa il punto del 30-40, palla break immediata. Cerca il vincente col diritto Sinner, la palla gli esce di centimetri, scelta tattica ineccepibile, come quasi tutte quelle del suo match. Il ritmo è forsennato, De Minaur scarica a tutta col diritto per scappare dalla morsa ma sbaglia. Altra palla break per Sinner. Altro errore col diritto, troppo falloso. BREAK Sinner, 1-0 e servizio. Micidiale Jannik ad imporre il suo tennis, la sua velocità nei momenti chiave. Alex sembra aver accusato il colpo, sbaglia tanto ora e tutto diventa facile per l’azzurro, che consolida il vantaggio e vola 2-0. Sul 2-1 l’azzurro infila un parziale di otto punti di fila, super aggressivo e perfetto nella spinta, soprattutto col rovescio, strappando così per la seconda volta il servizio a De Minaur. È l’allungo decisivo, 4-1 e servizio per l’azzurro. Sul 30 pari il nastro devia lungo un diritto di Jannik, a chiudere uno scambio lunghissimo. C’è una palla del contro break per Alex, ma Sinner serve sulla riga e chiude col diritto. Sbaglia poi un diritto in spinta e cede il turno di servizio, il primo del match. 4-2 e quindi 4-3, bravo De Minaur e crederci sino alla fine. Serve sul 5-4 per chiuderla Jannik. Inizia da campione: servizio esterno, diritto in avanti e volée stretta di rovescio imprendibile. Poi un forcing micidiale, chiuso al secondo smash grazie ad una difesa pazzesca, ma non sufficiente, di De Minaur. 30-0. Con un accelerazione di diritto formidabile vola 40-0, Tre Match Point! Chiude con l’ennesima progressione ingestibile, ogni palla più veloce, più profonda. Game Set Match! Autoritario, sicuro, fluido. Maturo ed efficiente, che Sinner! Con Berrettini abbiamo due italiani nei quarti in uno Slam, non accadeva dal Roland Garros 1973 (furono Panatta e Bertolucci). Avanti tutta Jannik!!!

GS Australian Open A. de Minaur [32] A. de Minaur [32] 6 3 4 J. Sinner [11] J. Sinner [11] 7 6 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

7 Aces 92 Double faults 066 % 60/91 1st serve in 62 % 69/11173 % 44/60Win 1st serve 75 % 52/6945 % 14/31 Win 2nd serve 62 % 26/4213 % 1/8 Break points won 50 % 3/676 % 16/21 Net points won 81 % 26/3230 % 33/111 Receiving points won 34 % 31/9124 Winners 351 Return winners 037 Unforced errors 302 Return unforced errors 191 Total points won 111202 kmh Fastest serve 204 kmh184 kmh 1st Serve Average 192 kmh152 kmh 2nd serve average 154 kmh