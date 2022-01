È scomparso William ‘Pato’ Alvarez, storico coach in Spagna

William ‘Pato’ Alvarez è mancato ieri a Barcellona, aveva 87 anni. Lo storico coach colombiano, dopo una discreta carriera in patria (paladino soprattutto in Coppa Davis per il suo paese), sbarcò in Spagna a Barcellona nei primi anni 70, lasciando un’impronta indelebile su alcune generazioni di tennisti iberici. Fu il mentore della famiglia Sanchez, portando Emilo e Javier ai loro miglior risultati, e supervisionando anche la crescita di Arantxa. Grazie ai suoi consigli ha forgiato tra gli altri Sergio Casal, Julian Alonso, Joan Balcells, Jordi Burillo, Tomás Carbonell o Juan Albert Viloca, e pure Juan Monaco, Andy Murray e Grigor Dimitrov hanno trascorso con lui anni di crescita da giovani.

L’importanza di Alvarez fu soprattutto nella metodologia di lavoro: applicò in campo concetti di nuovi, sia di tattica che di tecnica, facendo diventare Barcellona e la Catalogna uno dei centri nevralgici del tennis mondiale. Infatti grazie alla sua opera e supervisione, nacquero e si svilupparono moltissime accademie tennistiche, inclusa la Sanchez Casal.

Già da tempo sul campo 4 dell’Accademia Sánchez-Casal, chiamato “Pista William Pato Alvarez”, c’è una targa che recita: “Creatore dell’attuale sistema di allenamento del tennis spagnolo”.

Nel 2003 è uscito un libro in Spagna, chiamato “il Guru del tennis”, in cui Alvaraz, simpatico ed istrionico personaggio, ha raccontato molti aneddoti e spiega la sua visione per il tennis, rivoluzionaria negli anni ’80.

Proprio Emilio l’ha salutato così su Twitter: “Ciao WP, hai lasciato un’impronta in gioventù, mi hai insegnato ad avere passione per competere, a dare la mia migliore versione di me stesso nelle avversità senza rimpianti. Hai lasciato un’eredità importante nel tennis, sarò responsabile di continuare la tua eredità e fare in modo che le persone amino il tennis. Grazie mentore, RIP”

22-1-22 Bye WP, you left a print in my youth, you teach me to have passion to compete, to give my best version of myself in adversity without regrets. You left a important legacy in tennis, I'll be responsible to continue your legacy and make people love tennis. Thanks mentor RIP

Così Tomas Carbonell: “Addio William Pato Alvarez. L’allenatore più importante nella storia del tennis spagnolo. 3 anni al tuo comando hanno segnato il mio destino. Oggi ricorderò tutto il bene, il male di cui parleremo in paradiso, pantera…”

Adiós William Pato Álvarez

El entrenador más importante de la historia del tenis español

3 años a tus órdenes marcaron mi destino

Hoy recordaré todo lo bueno,lo malo lo discutiremos en el cielo,pantera…

Marco Mazzoni