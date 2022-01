Australian Open: Berrettini perfetto al servizio, supera Carreno Busta in tre set e vola ai quarti vs. Monfils

Grande prestazione di Matteo Berrettini nella serata di Melbourne. L’azzurro supera in tre set (7-5 7-6 6-4) Pablo Carreno Busta giocando un tennis di un’efficacia e solidità straordinarie e brillando col suo colpo migliore, il servizio. Numeri pazzeschi per il romano con la battuta (14 Ace nel solo secondo set), ma l’impatto del servizio di Matteo oggi va ben oltre ai numeri. Ha giocato alla perfezione, con solidità e lucidità, ogni momento delicato con la prima, tra Ace e servizi difficilissimi da gestire per il rivale. Una macchina così perfetta e “diabolica” che l’ha reso praticamente inattaccabile, mettendo così enorme pressione a Carreno, consapevole di non potersi permettere una pausa nei propri game Una pressione che l’iberico ha patito nelle fasi calde dell’incontro, in cui ha commesso pochi errori ma decisivi. Infatti il match, come dimostra lo score finale, è stato molto equilibrato, e la differenza è venuta proprio per la maggior qualità di Matteo nei momenti importanti, la stretta finale del primo e terzo set, e un tiebreak del secondo giocato in modo perfetto. Un Berrettini superlativo, una vittoria che lo porta ai quarti dove affronterà Monfils.

Con questo successo l’azzurro completa un personale “Grande Slam” di quarti di finale, impresa importantissima per il tennis italiano, ma un Berrettini così centrato col servizio ed in crescita sul piano fisico, non deve accontentarsi e temere alcun rivale nel torneo.

C’era qualche dubbio prima del match, si temeva che lo sforzo fisico e mentale della battaglia contro Alcaraz avesse lasciato delle scorie pesanti in Matteo. Invece l’azzurro è sceso in campo benissimo, ha immediatamente preso ritmo col servizio, tanto da non concedere niente per tutto il primo set fino al 6-5, quando ha servito per chiudere dopo aver strappato il primo break. Momento delicatissimo… ACE! Uno dei tanti tirati da Berrettini proprio quando ne aveva bisogno; come nel tiebreak del secondo, quando alla battuta è stato enciclopedico. Servendo così bene, Berrettini diventa quasi ingiocabile, per i punti diretti ma soprattutto per la qualità media del colpo, che disarma l’avversario e gli permette di prendersi rischi e spingere in risposta. Oggi la risposta dell’azzurro è stata altalenante, ma è riuscito a trovarne di ottime in varie fasi, ancora una volta quelle decisive. Si sono visti alcuni limiti di Carreno, che ha tremato o comunque ha sbagliato qualche colpo importante sotto grande pressione. Ma è tutto merito di Berrettini l’averlo portato a sbagliare sotto pressione.

Il match si è giocato un po’ a “specchio”, entrambi grandi colpitori col diritto, servizio potente e via verticalizzare per spingere fuori l’avversario. Grande spinta, tennis un po’ monocorde e grande equilibrio. L’equilibrio più importante però è stato quello di Berrettini nella spinta, nel dosare i tempi degli affondi col diritto e nel gestire bene molti scambi col rovescio. Infatti in diverse fasi, Matteo è stato ottimo nell’alternare un rovescio coperto a quello in back, grazie a cui a tolto ritmo a Pablo, l’ha spostato, gli ha tolto riferimenti per la sua spinta di potenza. Non ha ottenuto sempre punti, ma è stato funzionale a porgli problemi, a togliergli sicurezza. Nei game chiave Berrettini è riuscito a rispondere con profondità, non perdere campo e proporre palle difficili, come quei due passanti lenti col back (uno nel primo e l’altro nel terzo set, nei game dei break) che l’avversario ha gestito male e sono stati importantissimi.

Anche col diritto Matteo ha disputato un’ottima partita, potente, preciso, incisivo. Tutto è girato bene nel tennis di Berrettini, sostenuto dal servizio è riuscito a giocare sereno, focalizzato, a spingere e mettere problemi all’avversario. Berrettini è complessivamente più forte di Carreno, la differenza s’è vista – netta – nei momenti delicati della partita. Incanta la potenza del tennis di Berrettini, è devastante il suo servizio, ma esalta la sua forza mentale, quella con cui gioca alla grande quando conta. Una solidità che lo pone assolutamente da corsa per il torneo. Un Berrettini così non deve aver paura di nessun rivale.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Carreno Busta alza al prima palla del match. Servizio e diritto, il suo marchio di fabbrica, e via 4 punti di fila, praticamente senza scambiare. Berrettini to serve. Inizia con una seconda, e viene trafitto da una bordata di diritto in risposta di Pablo. Molto aggressivo l’iberico, non vuole dare spazio ai colpi dell’azzurro, che vince il primo punto del match con un Ace. Impatta 1 pari Matteo, che però in risposta sembra in difficoltà sul lato sinistro, pesantemente “martellato” da Carreno. Risponde corto Berrettini, Carreno prende il comando dello scambio, lo sposta e diventa dura così per l’azzurro; ma al servizio ha preso ritmo, e non rischia niente in quest’avvio. Il set scorre rapido sui turni di servizio, nei primi 6 turni di servizio, solo 4 punti vinti in risposta. Sul 3 pari Matteo risponde più profondo, lavora bene col back e spinge col diritto, portandosi 0-30. Carreno alza il ritmo e si salva con quattro punti di fila, salendo 4-3. Berrettini è quasi perfetto con servizio e diritto, 5 pari. Tennis rarefatto. Undicesimo game. Prima un bel diritto di Matteo, quindi un nastro fortunato, chiuso con un passante di rovescio. 0-30, grande chance per l’azzurro per il primo allungo. E niente prima in campo per Pablo… Lavora col back e ALTRO NASTRO, MORTALE, per Berrettini!?! 0-40, tre palle break, le prime del match. Fretta di Carreno, forza largo un diritto in spinta. BREAK Berrettini, serve per chiudere il primo set sul 6-5. Con rabbia Carreno spara a tutta un diritto in risposta, vincente, ma Matteo mette le cose a posto con due Ace (5 in totale nel set). Altra risposta nei piedi di Pablo, 30 pari. Sbaglia un tocco sulla rete l’azzurro, su di un passante lento e “maligno” del rivale. 30-40, arriva la prima break da difendere per Berrettini. Ace! Il miglior modo per cancellarla, terzo “asso” del gioco. Quarto Ace! E Set Point per Matteo. Servizio e diritto, 7-5 Berrettini. Grande equilibrio, è bastato lo strappo nell’undicesimo game, anche con un pizzico di fortuna.

Secondo set. Matteo sull’onda della grande chiusura del primo parziale continua a giocare meraviglie in risposta. Un grande rovescio, quindi un passante basso dell’azzurro, a provocare una volée difficile per il rivale e quindi via col vincente di diritto. 0-30, quindi 0-40, Carreno sbaglia un diritto. Subito 3 palle break per Matteo! Gioca con grande attenzione Pablo, e qualità (gran volée) sulle prime due. Sulla terza Berrettini apre il campo ma sbaglia il colpo più facile, Carreno era fuori campo. Si salva lo spagnolo, 1-0, peccato per le chance non sfruttate da Matteo, che però continua a servire come un treno e non lascia alcuna chance a Carreno nei propri game. Si avanza sui giochi di servizio, 3 pari. Nel nono game sale la tensione, e Berrettini fa la voce grossa in spinta col diritto. Sul 30 pari, l’azzurro carica a tutta il topspin su di una seconda di Carreno, lo sposta e lo porta sbagliare, errore banale a dirla tutta. 30-40, torna a palla break l’azzurro. Servizio e diritto per Pablo, troppo corta la risposta di Matteo. Fa una smorfia il romano, era una grande chance. Con uno scambio rocambolesco, e ben giocato, si salva Carreno (4 PB salvate nel set) portandosi 5-4. Pressione su Berrettini ora, che però si aggrappa alla battuta e impatta 5 pari. Sotto 5-6, Matteo incassa un super rovescio di PCB e quindi una grande risposta. 0-30, prima situazione di pericolo per l’azzurro nel set. Ace, poi un attacco rischioso, ma il passante di Pablo muore in rete. Bello l’attacco di Berrettini e il secondo Ace del game. 6 pari, Tiebreak time. Due Ace per Berrettini (12 finora nel set) nei suoi primi due punti. REGALO di Carreno sul 2 pari, sbaglia un diritto inside out banale, che non gli avrebbe dato il punto. 3-2 e servizio Berrettini, che con la sua superba combinazione servizio esterno e botta col diritto si porta 4-2. Altro Ace, 3 el tiebreak. Incredibile la forza mentale di Matteo, come gioca i punti importanti con la prima. 5-2 avanti. Altro errore, col rovescio, di Carreno. 6-2, quattro set point Berrettini! Stavolta è Matteo a regalare, una volée non così difficile gli scappa dalle corde. 6-4, ultimo set point col servizio. Chiude con la prima, al centro, ingestibile. 7-4 Berrettini, due set avanti. Benissimo con la prima l’azzurro, non ha concesso nessuna palla break. 14 Ace, 83% di prime e 87% di punti con la prima. Numeri incredibili.

Terzo set, Berrettini scatta al servizio, e subito consegna il 22esimo Ace del match. Incredibile ritmo con la prima dell’azzurro, è avanti di due set, è in grande fiducia, tutto scorre fluido ed efficace. Servire per primo è un piccolo grande vantaggio, muove lo score (1-0) senza problemi, e ora può mettere subito pressione in risposta. Nel quarto game infatti lavora bene dalla risposta, e trova prima un passante eccellente (back e poi coperto), quindi avanza e chiude di volo dopo un diritto basso che ha gestito con grande qualità. 0-30, fa il pugno “Mattè”. Sbaglia però una risposta di rovescio sul 15-30 che poteva gestire meglio, la palla era angolata ma lenta. Si ai vantaggi, c’è lotta nel game, inclusi scambi di qualità e divertenti. Con grande grinta Carreno resta aggrappato alla partita, 2 pari. Avanti 3-2, Matteo trova sul 30 pari una bella risposta cross, Pablo tira largo. Palla Break! Se la gioca bene l’iberico, ottima prima potente. Si salva di nuovo Carreno, Berrettini sembra pronto da un momento all’altro all’allungo, ma non riesce a concretizzarlo. Però al servizio non sbanda, resta avanti 4-3. Matteo si porta 5-4, e mette grande pressione all’iberico. Sul 4o pari guarda il suo team con occhio di fuoco, è il momento dell’allungo, di chiudere il match. Carreno affossa malamente un rovescio, troppa fretta, troppa pressione. Match Point Berrettini !!! Si scambia, vola via il rovescio di Pablo, è finita! Grande prestazione di Berrettini, che arriva quarti anche agli Australian Open, completando il “suo Grande Slam” di quarti in tutti i Major. Ma questo Berrettini, con questo servizio, se la può giocare con tutti nel torneo.

GS Australian Open P. Carreno Busta [19] P. Carreno Busta [19] 5 6 4 M. Berrettini [7] M. Berrettini [7] 7 7 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2 Aces 282 Double faults 170 % 81/115 1st serve in 77 % 71/9270 % 57/81 Win 1st serve 87 % 62/7150 % 17/34 Win 2nd serve 57 % 12/210 % 0/1 Break points won 29 % 2/765 % 15/23 Net points won 76 % 13/1718 % 17/92 Receiving points won 34 % 39/11529 Winners 573 Return winners 130 Unforced errors 271 Return unforced errors 292 Total points won 115203 kmh Fastest serve 218 kmh176 kmh 1st Serve Average 196 kmh143 kmh 2nd serve average 161 kmh