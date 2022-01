Challenger Columbus: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Columbus – Tabellone Principale – Hard

(1/WC) Brooksby, Jenson vs Krueger, Mitchell

Istomin, Denis vs Qualifier/Lucky Loser

Blanch, Ulises vs Qualifier/Lucky Loser

Jung, Jason vs (5) Escobedo, Ernesto

(3) Nishioka, Yoshihito vs Qualifier/Lucky Loser

Wolf, J.J. vs (WC) Anthrop, Jack

Uchiyama, Yasutaka vs Kuhn, Nicola

Blancaneaux, Geoffrey vs (6) Gomez, Emilio

(8) Fratangelo, Bjorn vs Qualifier/Lucky Loser

Torpegaard, Mikael vs Mmoh, Michael

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Schnur, Brayden vs (4) Rodionov, Jurij

(7) Sock, Jack vs Eubanks, Christopher

Soeda, Go vs (PR) Wu, Tung-Lin

(WC) Bernard, Alexander vs Kozlov, Stefan

Stricker, Dominic vs (2) Sandgren, Tennys

(1) Kamke, Tobiasvs (WC) Smith, KeeganQuiroz, Robertovs (7) Harrison, Christian

(2) Uchida, Kaichi vs Young, Donald

Harrison, Ryan vs (12) Pervolarakis, Michail

(3) Watanuki, Yosuke vs (WC) Stearns, Preston

Nanda, Govind vs (10) Rybakov, Alex

(4) Polansky, Peter vs Aragone, JC

Svajda, Zachary vs (8) Fanselow, Sebastian

(5) Mejia, Nicolas vs Chappell, Nick

Galarneau, Alexis vs (11) Kovacevic, Aleksandar

(6) Nava, Emilio vs (WC) Cozbinov, Alexander

(WC) Miller, Chad vs (9) Hardt, Nick

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Tobias Kamke vs [WC] Keegan Smith

2. [2] Kaichi Uchida vs Donald Young

3. [3] Yosuke Watanuki vs [WC] Preston Stearns

4. [4] Peter Polansky vs JC Aragone

5. [5] Nicolas Mejia vs Nick Chappell

6. Alexis Galarneau vs [11] Aleksandar Kovacevic

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Roberto Quiroz vs [7] Christian Harrison

2. Ryan Harrison vs [12] Michail Pervolarakis

3. Govind Nanda vs [10] Alex Rybakov

4. Zachary Svajda vs [8] Sebastian Fanselow

5. [6] Emilio Nava vs [WC] Alexander Cozbinov

6. [WC] Chad Miller vs [9] Nick Hardt