Gli azzurri Moroni e Agamenone salutano il Challenger Città di Forlì 3. Domani semifinali di singolare e finale di doppio

Al Challenger Città di Forlì 3 del Villa Carpena finisce la corsa degli italiani Moroni e Agamenone, battuti ai quarti dal francese Halys e dal tedesco Stebe

Avanti anche il portoghese Ferreira Silva e il russo Kotov: domani semifinali di singolare e la finale per il titolo di doppio.

Finisce nei quarti di finale la corsa degli ultimi due italiani in gara al Challenger Città di Forlì 3, Gian Marco Moroni e Franco Agamenone. Moroni ha ceduto con un doppio tiebreak, 7-6 (7-1) 7-6 (7-3) al francese Quentin Halys, n.148 del mondo e testa di serie n.2 nel tabellone del torneo romagnolo; Halys è anche l’unica testa di serie tra i quattro giocatori delle semifinali. Franco Agamenone, invece, si è arreso in due set combattuti all’esperto tedesco Cedrik-Marcel Stebe (già 71 Atp), 7-5 7-5. Per l’azzurro, nato in Argentina, resta un bel torneo e la sicurezza di entrare per la prima volta nei top 180 del mondo da lunedì prossimo.

Nelle altre sfide dei quarti di finale continua a vincere e a trovarsi bene ai Challenger Città di Forlì Pavel Kotov. Il russo, che nello scorso autunno ha vinto già un torneo Atp Challenger nella città romagnola, ha battuto il ceko Rosol, ex n,26 del mondo, 6-4 6-4 volando in semifinale. Affronterà il portoghese Frederico Ferreira Silva (n.229 Atp), vincitore di una battaglia bella e intensa contro il numero 1 del torneo ed ex n.25 del mondo, il canadese Vasek Pospisil, 7-6 6-7 7-5.

Nel doppio la finale per il titolo, in programma domani alle ore 10,30 verrà di fronte la coppia formata dal ceko Forejtek e dall’olandese Sels che affronteranno il romeno Cornea con il tedesco Fallert.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Jonas Forejtek / Jelle Sels vs Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert

2. Frederico Ferreira Silva vs Pavel Kotov (non prima ore: 15:00)

3. Cedrik-Marcel Stebe vs [2] Quentin Halys (non prima ore: 17:00)