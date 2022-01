Australian Open: Lorenzo Sonego esce di scena al terzo turno (Video)

Esce di scena al terzo turno Lorenzo Sonego agli Australian Open.

L’azzurro nella notte italiana sulla 1573 Arena ha ceduto 64 67(8) 62 75, dopo una battaglia di tre ore e 22 minuti, al serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ranking.

Nel primo set Lorenzo ha subìto il break nel terzo gioco, ha rischiato il bis nel quinto ma poi ha fallito ben quattro opportunità del contro-break nel sesto game con Kecmanovic che poi si è assicurato il parziale per 6-4.

Nella seconda frazione il serbo ha preso subito un break di vantaggio (2-0), lo ha difeso fino al 4-2 ma poi si è fatto riagganciare e superare dal torinese. Ha deciso il tie-break: il 22enne di Belgrado è schizzato avanti 2-0, 3-1, 5-2 e sul 6-3 è arrivato al triplo set-point: Lorenzo ha infilato quattro punti consecutivi, compresi due diritti vincenti (7-6), e poi se lo è aggiudicato per 10-8 portandosi su un set pari.

Terza frazione in equilibrio fino al 2 pari poi il serbo ha conquistato quattro game consecutivi e si è aggiudicato il parziale per 6 a 2.

Nel quarto set Sonego ha preso subito un break di vantaggio (2-0) che per poco non sono diventati due dopo aver mancato nel terzo gioco il doppio break pesante.

L’azzurro lo ha difeso fino al 4-2 ma poi ha subìto nell’ottavo gioco il controbreak a 30.

Sul 5 a 6 Lorenzo perdeva ancora una volta la battuta, sempre a 30, con Kecmanovic che alla seconda palla match a disposizione portava a casa set e partita per 7 a 5 con Sonego che sulla palla match commetteva un errore di rovescio.

GS Australian Open M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 6 6 7 L. Sonego [25] L. Sonego [25] 4 7 2 5 Vincitore: M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Aces 133 Double faults 854 % 76/142 1st serve in 72 % 87/12172 % 55/76 Win 1st serve 68 % 59/8761 % 40/66 Win 2nd serve 50 % 17/3446 % 6/13 Break points won 15 % 2/1367 % 16/24 Net points won 63 % 20/3231 % 37/121 Receiving points won 31 % 44/14229 Winners 490 Return winners 034 Unforced errors 501 Return unforced errors 5140 Total points won 123208 kmh Fastest serve 210 kmh187 kmh 1st Serve Average 184 kmh144 kmh 2nd serve average 152 kmh

