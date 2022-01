Australian Open: Il programma completo di Venerdì 21 Gennaio 2022. In campo Giorgi, Sonego e Berrettini vs Alcaraz

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(24) V. Azarenka vs (15) E. Svitolina

(4) B. Krejcikova vs (26) J. Ostapenko

(31) C. Alcaraz vs (7) M. Berrettini

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) A. Barty vs (30) C. Giorgi

(28) K. Khachanov vs (6) R. Nadal

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Parrizas Diaz vs (21) J. Pegula

M. Kostyuk vs (8) P. Badosa

(23) R. Opelka vs (14) D. Shapovalov

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

A. Anisimova vs (13) N. Osaka

A. Mannarino vs (18) A. Karatsev

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) R. Hijikata / (WC) T. Schoolkate vs (5) J. Peers / (5) F. Polasek

(28) V. Kudermetova vs (5) M. Sakkari (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(4) S. Stosur / (4) S. Zhang vs TBD

(3) A. Zverev vs (Q) R. Albot (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(9) C. Dolehide / (9) S. Sanders vs E. Hozumi / M. Ninomiya

(17) G. Monfils vs (16) C. Garin (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(WC) D. Sweeny / (WC) L. Tu vs (WC) T. Huey / (WC) C. Rungkat

(1) N. Mektic / (1) M. Pavic vs (WC) T. Kokkinakis / (WC) N. Kyrgios (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) L. Cabrera / (WC) P. Hon vs (2) S. Aoyama / (2) E. Shibahara

M. Kecmanovic vs (25) L. Sonego

(WC) J. Kubler / (WC) C. O’Connell vs TBD (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) J. Murray / (8) B. Soares vs L. Glasspool / H. Heliovaara

M. Keys vs Q. Wang (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

S. Korda vs (19) P. Carreno Busta

(3) M. Granollers / (3) H. Zeballos vs J. O’Mara / A. Vasilevski

Court 7 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

(12) K. Krawietz / (12) A. Mies vs A. Krajicek / S. Querrey

D. Kovinic / A. Krunic vs (13) A. Muhammad / (13) J. Pegula

C. Garcia / K. Mladenovic vs TBD

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) A. Rodionova / (WC) M. Polmans vs C. Osorio / J. Cabal

(5) A. Guarachi / (5) N. Melichar-Martinez vs G. Minnen / E. Perez

S. Halep / E. Ruse vs J. Cristian / A. Petkovic (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

(3) N. Melichar-Martinez / (3) R. Farah vs (WC) E. Perez / (WC) M. Middelkoop

Court 15 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

(WC) K. Siniakova / (WC) T. Machac vs N. Kichenok / S. Gonzalez

R. Peterson / A. Potapova vs (WC) K. Birrell / (WC) C. Kempenaers-Pocz

R. Haase / B. van de Zandschulp vs TBD (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(A) (1) D. Krawczyk / (A) (1) J. Salisbury vs G. Olmos / M. Arevalo

A. Friedsam / R. Olaru vs (14) Y. Xu / (14) Z. Yang

(A) D. Altmaier / (A) T. Monteiro vs (10) W. Koolhof / (10) N. Skupski

T. Martincova / M. Vondrousova vs A. Danilina / B. Haddad Maia (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))