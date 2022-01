Chaterine “Ci Ci” Bellis si ritira, troppi infortuni

Di Catherine “Ci Ci” Bellis si erano perse le tracce da un po’. La giovane promessa del tennis statunitense, martoriata dagli infortuni, si è rifatta viva sui social, postando una bella foto sorridente. Purtroppo il messaggio allegato era quello che ci si attendeva da tempo, il ritiro, visto che il braccio non è migliorato abbastanza da permetterle di competere di nuovo a livello Pro. Ecco il post ed il messaggio della sfortunata 22 di San Francisco.

“Volevo dare un rapido aggiornamento dato che non sono stato sul campo da tennis per un po’. L’anno scorso, dopo aver visto poco o nessun miglioramento con il mio braccio, ho deciso di smettere di giocare a tennis. Sono rimasta bloccata nello stesso ciclo di riabilitazione, allenamento e infortuni per più di tre anni e mentalmente/fisicamente non ce la facevo più.

Amo assolutamente questo sport e non ho altro che i migliori ricordi della mia vita giocando a tennis, ma era decisamente il momento di andare avanti. La buona notizia è che ho usato al meglio il mio timeout per infortunio. Attualmente sto completando la mia laurea in economia/finanza (laureando in 3 mesi) e seguirà un MBA. Lavoro a tempo pieno come analista degli investimenti per @leadsportsofficial, un’azienda di VC progettata per supportare e far crescere le start-up di sport e tecnologia sanitaria. Inutile dire che fa proprio al caso mio e mi ritrovo letteralmente a correre in ufficio ogni giorno per quanto sono emozionata.

Grazie a tutti per avermi supportato durante tutta la mia carriera tennistica. Siete uno dei grandi motivi per cui ho continuato a sopportare gli infortuni per così tanto tempo”.

Un vero peccato, perché “Ci Ci” era tennista un po’ leggera ma dotata di un grande senso geometrico per il campo e colpi molto interessanti. Non resta che augurarle “Buona Vita Ci Ci!”

Marco Mazzoni