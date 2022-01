Australian Open, Sinner no problem: dopo l’esordio ok quote in discesa per il secondo turno

Primo ostacolo alle spalle per Jannik Sinner agli Australian Open. Dopo il 3-0 contro il lucky loser Joao Sousa, l’altoatesino rilancia le sue ambizioni per il torneo di Melbourne e si avvia verso un secondo turno che per i bookmaker dovrebbe essere agevole come il primo.

Nette le previsioni dove Sinner vola a quota 1,09 contro lo statunitense Steve Johnson (7,00), che l’azzurro ha battuto in entrambi gli scontri diretti disputati. Altrettanto decise le quote sul set betting: qui il 3-0 per il numero 10 del ranking vale 1,66, e già per il 3-1 a suo favore l’offerta balza a 4,09.

Nelle scommesse sul vincitore, intanto, Sinner si conferma in quarta posizione, a 16,00, alle spalle del favorito Medvedev (2,35), di Zverev (3,20) e di Nadal (6,00).

Australian Open – Quote e scontri diretti

tomorrow, 01:00 2R Machac – Cressy 0-1 2.33 1.61

tomorrow, 01:00 2R Rublev (5) – Berankis 1-1 1.06 9.32

tomorrow, 01:00 2R Schwartzman (13) – O’Connell 0-0 1.20 4.63

tomorrow, 01:00 2R Gombos – Cilic (27) 0-1 7.27 1.10

tomorrow, 02:30 2R Evans (24) – Rinderknech 0-0 1.35 3.26

tomorrow, 02:30 2R Molcan – Andujar 0-0 1.64 2.26

tomorrow, 03:00 2R Tiafoe – Fritz (20) 1-2 3.03 1.39

tomorrow, 04:00 2R Baez – Tsitsipas (4) 0-0 9.83 1.06

tomorrow, 04:30 2R Majchrzak – De Minaur (32) 0-0 4.38 1.22

tomorrow, 04:30 2R Davidovich Fokina – Auger Aliassime (9) 0-1 3.87 1.26

tomorrow, 04:30 2R Dimitrov (26) – Paire 1-3 1.16 5.27

tomorrow, 04:30 2R Bautista-Agut (15) – Kohlschreiber 2-3 1.12 6.46

tomorrow, 06:30 2R Gasquet – Van De Zandschulp 0-0 3.61 1.29

tomorrow, 07:30 2R Murray – Daniel 1-0 1.24 4.15

tomorrow, 09:00 2R Kyrgios – Medvedev (2) 2-0 6.09 1.13

tomorrow, 10:30 2R Johnson – Sinner (11) 0-2 7.92 1.08

Australian Open – Quote e scontri diretti

tomorrow, 01:00 2R Konjuh – Collins (27) 0-1 2.75 1.46

tomorrow, 01:00 2R Kontaveit (6) – Tauson 0-0 1.25 4.00

tomorrow, 01:00 2R Vondrousova (31) – Samsonova 0-1 1.47 2.69

tomorrow, 01:00 2R Swiatek (7) – Peterson 1-0 1.09 7.91

tomorrow, 01:00 2R Cornet – Muguruza (3) 2-3 5.07 1.17

tomorrow, 02:30 2R Wang – Sabalenka (2) 0-0 4.26 1.22

tomorrow, 02:30 2R Baptiste – Inglis 0-0 1.79 2.05

tomorrow, 02:30 2R Mertens (19) – Begu 2-0 1.42 2.89

tomorrow, 02:30 2R Cirstea – Kucova 1-0 1.31 3.47

tomorrow, 03:00 2R Stosur – Pavlyuchenkova (10) 5-4 8.05 1.09

tomorrow, 03:00 2R Linette – Kasatkina (25) 2-1 4.18 1.23

tomorrow, 03:30 2R Zidansek (29) – Watson 1-0 1.48 2.69

tomorrow, 05:00 2R Kanepi – Bouzkova 1-1 1.69 2.17

tomorrow, 05:00 2R Zhang – Rybakina (12) 0-2 5.05 1.17

tomorrow, 09:00 2R Kovinic – Raducanu (17) 0-0 4.74 1.19

tomorrow, 11:00 2R Halep (14) – Haddad Maia 1-0 1.09 7.78