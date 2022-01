Australian Open: Il programma completo di Giovedì 20 Gennaio 2022. Nella mattinata italiana in campo Jannik Sinner. Mager-Musetti in campo contro Alcaraz in doppio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Cornet vs (3) G. Muguruza

X. Wang vs (2) A. Sabalenka

K. Majchrzak vs (32) A. de Minaur (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

N. Kyrgios vs (2) D. Medvedev

(14) S. Halep vs B. Haddad Maia

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) A. Kontaveit vs C. Tauson

(Q) H. Baptiste vs (WC) M. Inglis

S. Baez vs (4) S. Tsitsipas

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

D. Kovinic vs (17) E. Raducanu

S. Johnson vs (11) J. Sinner

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) I. Swiatek vs R. Peterson

F. Tiafoe vs (20) T. Fritz (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

S. Zhang vs (12) E. Rybakina

(WC) A. Murray vs (Q) T. Daniel (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) A. Rublev vs R. Berankis

(WC) S. Stosur vs (10) A. Pavlyuchenkova (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

A. Davidovich Fokina vs (9) F. Auger-Aliassime

J. Erlich / A. Goransson vs M. Ebden / M. Purcell

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Konjuh vs (27) D. Collins

(24) D. Evans vs A. Rinderknech

(15) R. Bautista Agut vs P. Kohlschreiber

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(13) D. Schwartzman vs (WC) C. O’Connell

M. Linette vs (25) D. Kasatkina

(26) G. Dimitrov vs B. Paire

(16) A. Golubev / (16) F. Skugor vs (WC) D. Sweeny / (WC) L. Tu

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Parrizas Diaz / A. Rus vs (WC) K. Birrell / (WC) C. Kempenaers-Pocz

S. Cirstea vs K. Kucova

(WC) A. Harris / (WC) A. Vukic vs A. Krajicek / S. Querrey

A. Bolsova / U. Eikeri vs X. Wang / S. Zheng

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Kostyuk / D. Yastremska vs (8) C. Gauff / (8) C. McNally

V. Golubic / J. Teichmann vs (11) L. Kichenok / (11) J. Ostapenko

(1) N. Mektic / (1) M. Pavic vs F. Bagnis / F. Delbonis

M. McDonald / J. Millman vs J. O’Mara / A. Vasilevski

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) N. Gombos vs (27) M. Cilic

(29) T. Zidansek vs H. Watson (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

K. Kanepi vs M. Bouzkova

R. Gasquet vs B. van de Zandschulp

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Saville / J. Smith vs (5) J. Peers / (5) F. Polasek

(19) E. Mertens vs I. Begu

M. Brengle / T. Maria vs M. Adamczak / X. Han (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

(3) V. Kudermetova / (3) E. Mertens vs A. Blinkova / A. Sasnovich

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) N. Mahut / (7) F. Martin vs A. Nedovyesov / A. Qureshi

D. Koepfer / J. Struff vs F. Krajinovic / M. Sabanov

A. Mannarino / H. Nys vs (9) I. Dodig / (9) M. Melo (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

S. Mirza / R. Ram vs B. Bencic / F. Polasek

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) T. Machac vs M. Cressy

J. Lohoff / M. Zanevska vs K. Flipkens / S. Sorribes Tormo

D. Inglot / K. Skupski vs T. Griekspoor / A. Vavassori

(11) S. Gille / (11) J. Vliegen vs B. Bonzi / A. Rinderknech

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(13) R. Klaasen / (13) B. McLachlan vs M. Middelkoop / P. Oswald

C. Burel / C. Osorio vs (6) G. Dabrowski / (6) G. Olmos

C. Alcaraz / P. Carreno Busta vs G. Mager / L. Musetti

M. Linette / B. Pera vs C. Tauson / A. Van Uytvanck

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(16) V. Kuzmova / (16) V. Zvonareva vs V. Gracheva / A. Kalinina

T. Brkic / N. Cacic vs (15) A. Behar / (15) G. Escobar

(WC) D. Saville / (WC) L. Saville vs (4) A. Guarachi / (4) T. Puetz

M. Giron / S. Kwon vs A. Bublik / J. Zielinski

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Li / A. Riske vs N. Hibino / A. Rosolska

E. Routliffe / M. Venus vs (WC) L. Cabrera / (WC) A. Bolt

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs L. Pattinama Kerkhove / A. Rodionova

M. Daniell / F. Nielsen vs A. Karatsev / A. Sitak

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(31) M. Vondrousova vs L. Samsonova

A. Molcan vs P. Andujar

(7) D. Jurak Schreiber / (7) A. Klepac vs T. Martincova / M. Vondrousova

P. Andujar / P. Martinez vs D. Lajovic / I. Sabanov