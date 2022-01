Lorenzo Musetti e la strada dei campi duri (con il video della partita di oggi)

Lorenzo Musetti era molto deluso dalla sconfitta di oggi contro Alex de Miñaur nel suo debutto agli Australian Open 2022: “Imparo molte cose da partite come questa. Ho giocato diverse volte all’Australian Open, sia da junior che da professionista. Questa è una nuova esperienza e, naturalmente, oggi sapevo di avere una partita molto dura contro De Miñaur, perché in questo stadio tende a crescere molto. Ha la folla dalla sua parte e questo lo aiuta. Ci sono stati momenti di alti e bassi per entrambi, ma lui è stato più solido di me nella parte centrale della partita.”

“All’inizio pensavamo di giocare in Sudamerica, nel mio habitat naturale che è la terra rossa. Poi ripensandoci, abbiamo deciso che cercare di migliorare sul rapido ed è sicuramente un investimento da fare per il futuro.”

“Ad Acapulco, a Miami e in altri tornei ho dimostrato di poter giocare bene anche sul veloce, quindi è questione di fare esperienza. Dopo questo torneo andremo a Pune, poi vedremo per Rotterdam, dipende se entrerò in tabellone o meno, poi sicuramente Doha e Dubai, poi la Coppa Davis, dopodiché Indian Wells e Miami prima della terra. Si tratta di un investimento che abbiamo deciso di fare; se perderò dei punti, pazienza”.

