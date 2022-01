Australian Open: il tabellone “intrigante” di Jannik Sinner

Johnson; Murray, Daniel; De Minaur, Majchrzak, Andujar, Molcan; Bautista Agut, Kohlschriber, Fritz, Tiafoe, Dimitrov, Paire, Baez, Tsitsipas. Non è una lista causale di giocatori. Sono i possibili avversari di Jannik Sinner in quest’Australian Open sulla strada verso la semifinale. Un percorso tutt’altro che facile, ma nemmeno impossibile.

Ovviamente questo è un gioco, è davvero un po’ presto per sognare... Ma vista l’uscita di Ruud e le condizioni tutte da verificare di Tsitsipas, al rientro dopo l’operazione al gomito, il tabellone di Jannik è discretamente allettante.Non facile, ma non è un campo minato con ostacoli oggettivamente difficilissimi. Berrettini, ad esempio, in caso debba affrontare Alcaraz al terzo turno, avrà ben altri grattacapi.

Se Jannik giocherà “da Jannik”, non dovrebbe avere enormi problemi a superare l’americano Johnson, buon tennista ma in parabola discendente e afflitto da molti problemi nel recente passato. Poi potrebbe arrivare al terzo turno la sfida molto affascinante contro Sir. Andy Murray, che continua a sorprendere e scaldare i cuori con le sue battaglie epiche, da vero Braveheart con racchetta. L’esperienza dello scozzese (5 volte finalista agli Australian Open) e la sua ottima risposta potrebbero mettere in difficoltà Jannik; ma la progressione e ritmo dell’azzurro potrebbero diventare insostenibili per le difese dell’ex n.1 del mondo, soprattutto se l’allievo di Piatti servirà bene.

In caso di vittoria ed accesso agli ottavi, ecco che l’avversario sarà uno tra De Minaur, Majchrzak, Andujar o Molcan. De Minaur oggi non ha affatto convinto contro Musetti, è il tennista più veloce del West e si difende come pochi, ma ancora tende a commettere molti errori tecnici, quindi è un rivale tosto ma alla portata di un buon Sinner. Superato quest’ostacolo, si arriverebbe ai quarti, dove la faccenda inizia a farsi più complicata.

Tsitsipas è l’ovvio favorito, ma resta da vedere come reagirà il suo gomito agli sforzi di più partite 3 set su 5. L’infortunio lo penalizza soprattutto al servizio, e la risposta di Sinner è uno dei colpi più interessanti del suo repertorio. Tra i due ci sono tre precedenti, ma tutti si sono giocati sulla terra battuta. Oltre al greco, assolutamente pericolosi potrebbero essere Taylor Fritz, che ha sconfitto Jannik all’ultima edizione di Indian Wells, anche abbastanza nettamente; Bautista Agut, che ad inizio stagione è sempre uno dei tennisti più scomodi da affrontare e che con Sinner ha già disputato partite molto serrate (pur avendole perse tutte e tre); e Grigor Dimitrov, che in Australia ha spesso giocato molto bene (un solo precedente, a favore del Bulgaro, sulla terra di Roma 2020). C’è pure Frances Tiafoe, un nome che non evoca bei ricordi a Sinner… ma chissà che la terra dei canguri non sia lo scenario ideale per prendersi una bella rivincita…

Ripetiamo ancora: è solo un gioco, o meglio una prospettiva, anche se indubbiamente intrigante. L’aspetto decisivo resta il livello ed intensità di Sinner: quando Jannik gioca bene, ha già dimostrato di potersela giocare contro tutti. Seguiamolo con passione, sperando di poterci divertire in queste nottate australiane, la macchinetta del caffè è già bella pronta…

Marco Mazzoni