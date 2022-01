Australian Open – Dichiarazioni Italiani: Parlano Sinner (che avrà presto un nuovo componente nel team), Cecchinato e Travaglia (con i video delle partite)

Jannik Sinner : “Non è stato un primo incontro facile, soprattutto perché era contro un tennista che aveva già tre incontri alle spalle di qualificazione. C’era anche vento. Ho cercato di abituarmi alle condizioni e si è rivelato un buon primo turno per me. Devo sicuramente evitare dei cali prima di chiudere la frazione ma oggi il vento mi ha disturbato come ha disturbato anche lui (Sousa).

Mi chiedete del ranking e io vi rispondo che non posso dire non mi interessi. Mi interessa, eccome, ma non per il numerino di fianco al mio nome sul sito dell’ATP. Mi interessa perché la classifica è la diretta conseguenza dei risultati: gioco delle partite, le vinco, salgo qualche scalino, ma non bisogna farsi abbagliare. Certi obiettivi vanno ricercati e valutati nel medio periodo, con una programmazione che sappia tenere conto dell’evoluzione del gioco, oltreché dei risultati. L’anno scorso ho giocato circa sessanta partite e il nostro obiettivo per quest’anno è giocarne altrettante, ma solo o quasi nei tornei più importanti. Se riuscirò a competere così tanto anche nel 2022 selezionando uno standard di tornei alto vorrà dire che avrò fatto una grande stagione. Il ranking verrà di conseguenza.

“So di avere tantissimo da imparare. Ci sono tante questioni tecniche da perfezionare. Penso al servizio, al gioco di volo, alla necessità di variare la palla, le rotazioni, ma non smettiamo mai di lavorarci, ci vuole pazienza. So bene che molte cose arrivano solo con il tempo, ma occorre non cullarsi troppo sugli allori, trovare il giusto equilibrio. La pazienza può essere la tua migliore amica e la tua nemica peggiore. Sembro calmo, ma ogni tanto la fretta mi spinge a sbagliare, a perdere di vista l’equilibrio del mio gioco. Per fortuna ho attorno a me un team solido che mi aiuta a rimanere calmo.

Come sapete da un po’ di tempo la squadra è composta da tre persone: insieme a Riccardo Piatti ci sono il fisioterapista Claudio Zimaglia e il preparatore Dalibor Sirola. A breve ci sarà una quarta persona, ma per adesso non posso dirvi altro“.

Stefano Travaglia : “Nel primo set sono stato avanti per due volte di un break ed ho servito anche per il set sul 5 a 4 ma entrambe le volte ho ceduto la battuta a 30. Sul 4-3 ho provato a mettere qualche prima più lavorata per aumentare la percentuale, ma se la velocità era più bassa vedevo che lui mi entrava subito in risposta, per cui sarebbe stato necessario trovare delle percentuali superiori servendo a tutta velocità. In ogni modo il primo set è certamente quello dove ho avuto maggiori chance di vittoria rispetto al secondo.

Ho avuto poi anche un problema muscolare alla gamba sinistra durante la partita (possibili crampi). Riuscivo bene a stare da fondo, ma uscire dal servizio sulla gamba sinistra era molto difficile. Era piuttosto caldo, avevamo speso molto nei primi tre set, per cui è comprensibile, anche se non me l’aspettavo”.

Marco Cecchinato : “Oggi l’unica cosa che mi è piaciuta della partita che ho giocato è stata la testa, perchè a livello fisico è ancora difficile giocare. Sto rientrando da un infortunio che mi ha tenuto fermo per sette settimane, una lesione al tendine estensore al gomito destro. Ho fatto la preparazione qui iniziando il 30 dicembre, iniziando addirittura a giocare con le palle morbide, per cui non è stato assolutamente facile. Avevo nelle gambe tre set giocati, uno ogni giorno, con altri giocatori, quindi era tutto molto difficile oggi. Tuttavia sono contento perchè dal primo all’ultimo giorno mi sono allenato con grande costanza. Mi sono cancellato dai due tornei precedenti perchè non ero assolutamente in grado di competere, ho ancora un po’ di fastidio nel rovescio, e c’è ancora un po’ di paura che devo ancora scrollarmi di dosso per giocare il rovescio a tutto braccio. Ora bisogna finire la preparazione prima di poter cominciare la stagione sulla terra in Sud America“.

