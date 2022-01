Lacoste: “Appena possibile ci metteremo in contatto con Novak Djokovic”

Dopo le decisioni del governo francese, il n.1 del mondo Novak Djokovic incassa un’altra brutta notizia. Uno dei suoi main sponsor, il brand del lusso Lacoste, ha oggi dichiarato in una nota di voler parlare appena possibile con il serbo in merito ai fatti accaduti in Australia.

La nota, riportata dal media britannico Express, recita: “Il prima possibile ci metteremo in contatto con Novak Djokovic per rivedere gli eventi che hanno accompagnato la sua presenza in Australia. Auguriamo a tutti un ottimo torneo e ringraziamo gli organizzatori per tutti i loro sforzi volti a garantire che il torneo si svolga in buone condizioni per giocatori, staff e spettatori”.

Gli altri suoi sponsor principali (Stellantis per il marchio Peugeot, Hublot, Asics) non hanno voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa per ora. Secondo Forbes, Djokovic vanta contratti di sponsorizzazione per oltre 30 milioni di dollari all’anno.