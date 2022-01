La Francia adotta il pass vaccinale obbligatorio anche per lo sport Pro

Non si è ancora spenta la fortissima ondata del “caso Djokovic”, che arriva una notizia importante dalla Francia. Il ministro dello sport Roxana Maracineanu è stata costretta ad un dietro-front. Alcuni giorni fa, aveva annunciato che Djokovic e tutti i tennisti non vaccinati avrebbero potuto giocare a Roland Garros. Stanotte il governo francese ha invece deciso di rendere obbligatorio il pass vaccinale (ossia un ciclo completo di vaccinazione anti-covid) per moltissime categorie sociali, tra cui anche gli sportivi professionistici. Ecco l’annuncio del ministro, da twitter:

“La tessera vaccinale è stata adottata. Non appena la legge sarà promulgata, diventerà obbligatorio l’ingresso negli edifici pubblici già soggetti al pass sanitario (stadio, teatri) per tutti gli spettatori, praticanti, professionisti francesi o stranieri. Grazie al movimento sportivo per il lavoro di convinzione verso l’ultimo non vaccinato. Lavoreremo insieme per preservare le competizioni e per essere gli ambasciatori di queste misure a livello internazionale”.

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

Dopo la cocente delusione degli Australian Open, il n.1 del mondo Djokovic (insieme ai pochi tennisti no-vax, come per esempio il francese Herbert) vede così sbarrata la strada anche a Parigi.

Non vi sono ancora certezze, ma le voci di corridoio parlano di una misura simile in procinto di essere applicata anche moltissimi altri paesi per eventi sociali che coinvolgono pubblico e lo sport Pro. L’emergenza che stanno vivendo i maggiori campionati di calcio in Europa, sta accelerando il processo.

Marco Mazzoni