Novak Djokovic è tornato a Belgrado. Ben 6 mila “fan” si sono collegati solo per vedere l’aereo del campione serbo

Dopo aver perso una battaglia legale ed essere stato espulso dall’Australia, Novak Djokovic è arrivato a Belgrado dopo una sosta a Dubai. La presenza del numero uno del mondo è stata notata da diversi fan lungo la strada dopo la sosta a Dubai, ma il momento clou è stato il benvenuto che Djokovic ha avuto quando è tornato a casa.

Centinaia di fan si sono riuniti vicino all’aeroporto di Belgrado con bandiere, poster, molti messaggi di sostegno e canti per Djokovic. “Sei il nostro campione” è stato uno dei messaggi ricorrenti per Nole, che ha sempre risposto alle richieste di scattare fotografie, anche se visibilmente stanco per il viaggio e tutta la sequenza di eventi dall’arrivo in Australia.

Ora, Djokovic rimarrà a Belgrado per riposare, come ha detto lui stesso dopo la decisione di espulsione eanche per mettere a punto la strategia per il resto della stagione. È che il cerchio inizia a stringersi per quanto riguarda la vaccinazione, ora anche con il Roland Garros vorrà solo i vaccinati.

Djokovic è criticato da molti, ma sostenuto anche da tanti. La prova di questo è stata che i suoi fan lo hanno seguito minuto per minuto durante tutto il viaggio sulla famosa applicazione ‘Flight Radar’. A un certo punto, c’erano più di 6 mila persone collegate nel suo volo Melbourne- Dubai-Belgrado.