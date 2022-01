Australian Open: Salvatore Caruso dopo essere stato ripescato come lucky loser “forse sono il lucky loser più famoso della storia”

Salvatore Caruso ha parlato dopo il forfait automatico di Novak Djokovic ed essere stato ripescato in questo modo nel tabellone principale dell’Australian Open come lucky loser.

“Non ho seguito molto la vicenda di Djokovic, mi dispiace per lui ma non è il mio campo. Io sono qua per giocare a tennis. Adesso mi trovo in questa situazione particolare. Forse sono il lucky loser più famoso della storia. La vicenda di Nole non ha tenuto banco negli spogliatoi tra i tennisti presenti agli Australian Open, in quanto siamo in uno Slam in cui ogni giocatore ha tanta ambizione e si gioca tanto. Ognuno è concentrato per fare il proprio lavoro. Conosco Novak, sicuramente per lui quel che è accaduto è una brutta botta, anche perchè qui in Australia ha vinto nove volte nella storia e ha sempre giocato un gran tennis. Ma ci ha sempre sorpresi nei momenti negativi. E’ un grandissimo campione e penso che col tempo troverà la forza di superare questa difficoltà e tornare da protagonista sul campo.

evo pensare ad esprimere il mio tennis guardando ad una partita alla volta. Non penso a un possibile quarto di finale con Berrettini. Domani giocherò il quarto match(contro Kecmanovic) non prima delle ore 17.00 locali. Qui a Melbourne fa molto caldo, ci sono 30/35°C durante il giorno, ma si sta bene. Sono siculo, a me il caldo non fa paura”.