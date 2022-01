Australian Open – Qualificazioni: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. Caruso e Trevisan al turno finale. Fuori Moroni

Nelle qualificazioni del primo Slam del 2022 in corso sui campi in cemento di Melbourne Park fuori al secondo turno Moroni. Venerdì saranno sei gli azzurri a caccia di un posto nel main draw.

Passano al turno decisivo anche Salvatore Caruso e Martina Trevisan.

Turno Decisivo di Qualificazione

(29) Salvatore Caruso (ITA) c. (7) Taro Daniel (JPN)

Alessandro Giannessi (ITA) c. (8) Yannick Hanfmann (GER)

Flavio Cobolli (ITA) c. (12) Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Thomas Fabbiano (ITA) c. (23) Emilio Gomez (ECU)

(2) Martina Trevisan (ITA) c. (19) Olga Govortsova (BLR)

(26) Lucia Bronzetti (ITA) c. (15) Nao Hibino (JPN)

J. Ficovich vs (29) S. Caruso



GS Australian Open J. Ficovich J. Ficovich 5 6 S. Caruso [29] S. Caruso [29] 7 7 Vincitore: S. Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Ficovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Ficovich 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Ficovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Ficovich 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Ficovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Ficovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Ficovich 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 J. Ficovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Ficovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Ficovich 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Ficovich 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Caruso 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(2) M. Trevisan vs J. Fourlis



GS Australian Open M. Trevisan [2] M. Trevisan [2] 6 6 J. Fourlis J. Fourlis 2 0 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Fourlis 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 J. Fourlis 40-40 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Trevisan 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Fourlis 40-A 3-0 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Fourlis 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Fourlis 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Trevisan A-40 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 J. Fourlis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Fourlis 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Fourlis A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(7) T. Daniel vs G. Moroni



GS Australian Open T. Daniel [7] T. Daniel [7] 6 6 G. Moroni G. Moroni 3 1 Vincitore: T. Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Moroni 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Daniel A-40 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Moroni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Moroni 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 G. Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Moroni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 G. Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Australian Open – 2° Turno Qualificazioni – Hard

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) E. Winter vs J. De Jong



GS Australian Open E. Winter E. Winter 1 2 J. De Jong J. De Jong 6 6 Vincitore: J. De Jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. De Jong 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 E. Winter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. De Jong 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Winter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. De Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 E. Winter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 J. De Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 E. Winter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. De Jong 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 E. Winter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. De Jong 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Winter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. De Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Winter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. De Jong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

L. Cabrera vs R. Hogenkamp



GS Australian Open L. Cabrera L. Cabrera 4 5 R. Hogenkamp R. Hogenkamp 6 7 Vincitore: R. Hogenkamp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 L. Cabrera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Cabrera 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Hogenkamp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Cabrera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Hogenkamp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Cabrera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Hogenkamp 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Cabrera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Hogenkamp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Cabrera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Hogenkamp 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Cabrera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Cabrera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Cabrera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 R. Hogenkamp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Cabrera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(2) N. Gombos vs R. Olivo



GS Australian Open N. Gombos [2] N. Gombos [2] 6 3 7 R. Olivo R. Olivo 0 6 6 Vincitore: N. Gombos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 7*-5 7-6* 8-6* 9*-6 6-6 → 7-6 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Olivo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Olivo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 30-30 A-40 3-2 → 3-3 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 R. Olivo 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Olivo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Olivo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 R. Olivo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 R. Olivo 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

E. Liang vs (28) M. Hontama



GS Australian Open E. Liang E. Liang 0 4 M. Hontama [28] M. Hontama [28] 6 6 Vincitore: M. Hontama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Hontama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Liang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Hontama 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Liang 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Hontama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Liang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 M. Hontama 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 E. Liang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Hontama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Liang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Hontama 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 E. Liang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 M. Hontama 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 E. Liang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Hontama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 E. Liang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

V. Kuzmova vs J. Fett



GS Australian Open V. Kuzmova V. Kuzmova 6 6 J. Fett J. Fett 4 3 Vincitore: V. Kuzmova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Fett 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 V. Kuzmova 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Fett 3-3 V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Fett 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Fett 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Fett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Kuzmova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Fett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Fett 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 V. Kuzmova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Fett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 V. Kuzmova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 J. Fett 15-0 15-15 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Fett 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Bjorklund vs (30) A. Rodionova



GS Australian Open M. Bjorklund M. Bjorklund 4 6 6 A. Rodionova [30] A. Rodionova [30] 6 4 2 Vincitore: M. Bjorklund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Bjorklund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Bjorklund 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Bjorklund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Bjorklund 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Bjorklund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Bjorklund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Bjorklund 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 A. Rodionova 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 M. Bjorklund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Rodionova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Bjorklund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Bjorklund 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Bjorklund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 M. Bjorklund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Bjorklund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Bjorklund 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Bjorklund 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(6) L. Tsurenko vs A. Muhammad



GS Australian Open L. Tsurenko [6] L. Tsurenko [6] 6 7 A. Muhammad A. Muhammad 3 5 Vincitore: L. Tsurenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Muhammad 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

D. Stricker vs M. Ebden



GS Australian Open D. Stricker D. Stricker 6 2 M. Ebden M. Ebden 7 6 Vincitore: M. Ebden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Stricker 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Stricker 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Ebden 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Stricker 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 1-2* 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Stricker 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(13) Q. Zheng vs S. Mendez



GS Australian Open Q. Zheng [13] Q. Zheng [13] 6 6 S. Mendez S. Mendez 3 2 Vincitore: Q. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Mendez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Mendez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Q. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Mendez 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Q. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Q. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Q. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Mendez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Mendez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Mendez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Q. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Mendez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Q. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(WC) Z. Hives vs E. Bektas



GS Australian Open Z. Hives Z. Hives 5 5 E. Bektas E. Bektas 7 7 Vincitore: E. Bektas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Bektas 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Z. Hives 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 E. Bektas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Z. Hives 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Bektas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Z. Hives 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Bektas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Z. Hives 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Bektas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Hives 15-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Bektas 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Hives 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Bektas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Z. Hives 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 E. Bektas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Z. Hives 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Bektas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Z. Hives 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Bektas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Z. Hives 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 E. Bektas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Hives 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Bektas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Z. Hives 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

R. Safiullin vs (31) C. Eubanks



GS Australian Open R. Safiullin R. Safiullin 6 1 6 C. Eubanks [31] C. Eubanks [31] 4 6 1 Vincitore: R. Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Eubanks 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Eubanks 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

Y. Bhambri vs (20) T. Machac



GS Australian Open Y. Bhambri Y. Bhambri 1 3 T. Machac [20] T. Machac [20] 6 6 Vincitore: T. Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Bhambri 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Y. Bhambri 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Y. Bhambri 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Y. Bhambri 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Y. Bonaventure vs A. Hartono



GS Australian Open Y. Bonaventure Y. Bonaventure 2 6 4 A. Hartono A. Hartono 6 4 6 Vincitore: A. Hartono Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Hartono 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Hartono 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Hartono 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Hartono 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Hartono 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Hartono 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Bonaventure 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Hartono 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Hartono 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Y. Bonaventure 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Hartono 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Y. Bonaventure 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Hartono 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Y. Bonaventure 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Bonaventure 1-2 → 1-3 Y. Bonaventure 1-3 A. Hartono 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Hartono 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Hartono 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 15-0 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

E. Avanesyan vs (23) K. Baindl



GS Australian Open E. Avanesyan E. Avanesyan 6 7 K. Baindl [23] K. Baindl [23] 2 5 Vincitore: E. Avanesyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Baindl 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 E. Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Baindl 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 E. Avanesyan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 K. Baindl 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Avanesyan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 K. Baindl 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 E. Avanesyan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 K. Baindl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Avanesyan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 K. Baindl 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Avanesyan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Baindl 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 E. Avanesyan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 K. Baindl 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Avanesyan 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 K. Baindl 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 E. Avanesyan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Baindl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Avanesyan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(10) L. Broady vs J. Wolf



GS Australian Open L. Broady [10] L. Broady [10] 3 6 6 J. Wolf J. Wolf 6 4 4 Vincitore: L. Broady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 L. Broady 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Broady 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Broady 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 L. Broady 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 L. Broady 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Broady 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

A. Lazaro Garcia vs K. Volynets



GS Australian Open A. Lazaro Garcia A. Lazaro Garcia 2 0 K. Volynets K. Volynets 6 6 Vincitore: K. Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 K. Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

F. Di Lorenzo vs C. McHale



GS Australian Open F. Di Lorenzo F. Di Lorenzo 4 3 C. McHale C. McHale 6 6 Vincitore: C. McHale Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Di Lorenzo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 C. McHale 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Di Lorenzo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. McHale 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Di Lorenzo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. McHale 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 F. Di Lorenzo 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 C. McHale 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. McHale 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Di Lorenzo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. McHale 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. McHale 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Di Lorenzo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. McHale 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 F. Di Lorenzo 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. McHale 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 F. Di Lorenzo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Bolsova vs U. Arconada



GS Australian Open A. Bolsova A. Bolsova 6 4 6 U. Arconada U. Arconada 4 6 4 Vincitore: A. Bolsova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 U. Arconada 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 U. Arconada 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Bolsova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 U. Arconada 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 U. Arconada 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Bolsova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 U. Arconada 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 U. Arconada 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Bolsova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 U. Arconada 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Bolsova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 U. Arconada 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 U. Arconada 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Bolsova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 U. Arconada 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 U. Arconada 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Bolsova 0-15 0-30 15-30 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 U. Arconada 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 U. Arconada 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Bolsova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open D. Seguel D. Seguel 3 6 3 O. Govortsova [19] O. Govortsova [19] 6 4 6 Vincitore: O. Govortsova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 O. Govortsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Seguel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 O. Govortsova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Seguel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 O. Govortsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Seguel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Govortsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 D. Seguel 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 O. Govortsova 40-A 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Seguel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 O. Govortsova 30-15 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 O. Govortsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Seguel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 O. Govortsova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Seguel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Govortsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 O. Govortsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 O. Govortsova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 O. Govortsova 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 O. Govortsova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 O. Govortsova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-1 → 2-2 D. Seguel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 O. Govortsova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Seguel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

R. Sramkova vs C. Bucsa



GS Australian Open R. Sramkova R. Sramkova 2 5 C. Bucsa C. Bucsa 6 7 Vincitore: C. Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

