ATP Sydney: Sonego punta la semifinale, in quota è sfida con Karatsev (con il programma di domani)

Lorenzo Sonego continua il suo cammino nell’ATP di Sydney, a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open. Il torinese affronta nei quarti di finale Aslan Karatsev, la grande sorpresa dell’open di Melbourne di un anno fa, quando arrivò fino in semifinale partendo dalle qualificazioni.

Il russo scende in campo a Sydney come testa di serie numero uno, e anche contro Sonego parte favorito. I betting analyst vedono il successo di Karatsev a 1,77, mentre quello dell’azzurro si gioca a 2,05. Tra i risultati esatti, il più probabile è un successo in due set per il russo, in quota a 2,88, mentre lo stesso esito ma in tre set vale 4,35. Una vittoria di Sonego in due parziali, invece, è proposta a 3,45.

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Anett Kontaveit vs [7] Ons Jabeur

2. [3] Barbora Krejcikova vs Caroline Garcia (non prima ore: 02:00)

3. [1] Aslan Karatsev vs [5] Lorenzo Sonego

4. [8] David Goffin vs [WC] Andy Murray OR [2] Nikoloz Basilashvili (non prima ore: 05:30)

5. Daria Kasatkina vs [2] Garbiñe Muguruza (non prima ore: 09:00)

6. [3] Daniel Evans vs [SE] Maxime Cressy OR [6] Dusan Lajovic

Court 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Oceane Dodin vs Belinda Bencic

2. [SE] Maxime Cressy vs [6] Dusan Lajovic (non prima ore: 02:00)

3. Brandon Nakashima vs [4] Reilly Opelka

Court 4 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [OSE] Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia vs [3] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos

2. Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko

3. [4] Alexa Guarachi / Nicole Melichar-Martinez vs Vivian Heisen / Panna Udvardy

4. Arantxa Rus / Astra Sharma vs [2] Shuko Aoyama / Ena Shibahara (non prima ore: 05:00)

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Andrey Golubev / Franko Skugor vs Alexei Popyrin / Matt Reid

2. [4] Tim Puetz / Michael Venus vs Fabrice Martin / Jonny O’Mara

3. Facundo Bagnis / Hans Hach Verdugo vs [6] Kevin Krawietz / Andreas Mies

4. [8] Andrey Golubev / Franko Skugor OR Alexei Popyrin / Matt Reid vs Jiri Vesely / Szymon Walkow OR [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jiri Vesely / Szymon Walkow vs [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

2. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs [5] Jamie Murray / Bruno Soares

3. Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [3] John Peers / Filip Polasek

4. [4] Tim Puetz / Michael Venus OR Fabrice Martin / Jonny O’Mara vs Simone Bolelli / Fabio Fognini OR [5] Jamie Murray / Bruno Soares