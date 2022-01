Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 3 Qualificazioni (LIVE)

Australian Open – 2° Turno Qualificazioni – Hard

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) K. Birrell vs (22) E. Gorgodze



GS Australian Open K. Birrell K. Birrell 0 5 E. Gorgodze [22] • E. Gorgodze [22] 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Gorgodze 15-0 5-1 K. Birrell 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 E. Gorgodze 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 E. Gorgodze 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 K. Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Gorgodze 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

R. Haase vs M. Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

S. Jang vs (WC) T. Preston



Il match deve ancora iniziare

(12) T. Etcheverry vs J. Kubler



Il match deve ancora iniziare

M. Polmans vs (17) J. Sousa



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(15) N. Hibino vs E. Cocciaretto



GS Australian Open N. Hibino [15] N. Hibino [15] 0 4 E. Cocciaretto • E. Cocciaretto 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Cocciaretto 4-2 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Hibino 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 N. Hibino 0-1 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

T. Andrianjafitrimo vs J. Grabher



Il match deve ancora iniziare

(15) N. Milojevic vs V. Sachko



Il match deve ancora iniziare

(12) D. Galfi vs I. De Vroome



Il match deve ancora iniziare

M. Krueger vs (23) E. Gomez



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Vilella Martinez vs E. Ymer



GS Australian Open M. Vilella Martinez M. Vilella Martinez 30 3 E. Ymer • E. Ymer 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Ymer 0-15 0-30 3-2 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

M. Purcell vs (18) J. Lehecka



Il match deve ancora iniziare

(5) V. Tomova vs K. Swan



Il match deve ancora iniziare

(14) J. Rodionov vs F. Horansky



Il match deve ancora iniziare

F. Cobolli vs (19) Z. Kolar



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) D. Sweeny vs T. Skatov



GS Australian Open D. Sweeny D. Sweeny 0 1 T. Skatov • T. Skatov 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Skatov 1-2 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

D. Popko vs (WC) P. Sekulic



Il match deve ancora iniziare

(WC) R. Hijikata vs (30) D. Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

Y. Yuan vs (21) C. McNally



Il match deve ancora iniziare

(5) R. Albot vs Y. Watanuki



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(11) J. Varillas vs G. Elias



GS Australian Open J. Varillas [11] J. Varillas [11] 0 2 G. Elias • G. Elias 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Elias 2-2 J. Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Elias 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Elias 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(8) K. Rakhimova vs V. Jimenez Kasintseva



Il match deve ancora iniziare

A. Cadantu-Ignatik vs (18) I. Bara



Il match deve ancora iniziare

(8) Y. Hanfmann vs T. Van Rijthoven



Il match deve ancora iniziare

D. Kuzmanov vs T. Kamke



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(11) H. Dart vs A. Parks



GS Australian Open H. Dart [11] H. Dart [11] 30 3 A. Parks • A. Parks 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Parks 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 H. Dart 0-15 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

C. Dolehide vs X. You



Il match deve ancora iniziare

P. Cachin vs M. Trungelliti



Il match deve ancora iniziare

(4) N. Stojanovic vs H. Baptiste



Il match deve ancora iniziare

P. Gunneswaran vs M. Marterer



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(16) A. Tabilo vs C. Lestienne



GS Australian Open A. Tabilo [16] A. Tabilo [16] 0 5 C. Lestienne • C. Lestienne 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Lestienne 5-0 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(A) A. Vavassori vs E. Escobedo



Il match deve ancora iniziare

R. Masarova vs (31) D. Snigur



Il match deve ancora iniziare

T. Fabbiano vs F. Ferreira Silva



Il match deve ancora iniziare

T. Tirante vs (22) T. Barrios Vera



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

V. Savinykh vs (26) L. Bronzetti



GS Australian Open V. Savinykh V. Savinykh 15 1 L. Bronzetti [26] • L. Bronzetti [26] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Bronzetti 0-15 15-15 1-2 V. Savinykh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Savinykh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

K. Bondarenko vs (24) R. Marino



Il match deve ancora iniziare

V. Kopriva vs E. Couacaud



Il match deve ancora iniziare

W. Osuigwe vs (25) S. Voegele



Il match deve ancora iniziare

A. Giannessi vs (26) Q. Halys



Il match deve ancora iniziare