Le prime parole di Djokovic: “Sono grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del visto”. Parla anche la sua famiglia

Con una bella foto sui propri social, Novak Djokovic torna finalmente a farsi vedere e parlare. Direttamente sul campo da tennis a Melbourne, dove si spera ben presto verranno concentrate tutte le attenzioni dopo un caos senza precedenti che ha coinvolto il più forte tennista dell’epoca moderna. Ecco le prima parole di Novak, con sotto il messaggio originale.

“Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del mio visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare e provare a competere @AustralianOpen. Rimango concentrato su quello. Sono volato fin qui per giocare in uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti ai fantastici fan. Per ora non posso dire di più, ma GRAZIE a tutti per essere stati con me durante tutto questo e incoraggiarmi a rimanere forte”.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans.

Poche, semplici parole, per esprimere gratitudine e ripartire, in attesa dell’ultimo ostacolo, il parere del ministro dell’immigrazione australiano, che potrebbe cancellare il visto ribaltando il parere del giudice, e rispedire Novak in Serbia. Ma, ora che è già sul campo da tennis, lo farà davvero? In attesa della decisione governativa, speriamo che questo bruttissimo capitolo possa chiudersi il più velocemente possibile.

Pesanti, invece, le parole della mamma di Novak, riportate dalla BBC, nella conferenza stampa (a cui Novak non ha partecipato): “Voglio ringraziare tutti coloro nel mondo che si sono alzati in piedi e lo hanno sostenuto a Melbourne di fronte a quel cosiddetto hotel”, dice Dijana Djokovic, in riferimento all’hotel per l’immigrazione dove è stato brevemente trattenuto Novak. “Questa è la sua più grande vittoria nella sua carriera, è più grande di qualsiasi Grande Slam. Non ha fatto nulla di male, non ha infranto nessuna delle loro leggi. È stato oggetto di molestie. Ha lottato contro il sistema e il governo perché aveva il diritto di esserci. Mai prima d’ora abbiamo affrontato una situazione come questa”.

Così il fratello Djordje: “Grazie a tutte le persone che si sono alzate in difesa di Novak, abbiamo visto le immagini davanti al centro di detenzione. Inoltre, grazie al giudice Kelly, che è stato completo e neutrale. Mio fratello non ha infranto nessuna legge, non ha fatto niente di male, aspettiamo domani. Crediamo nella giustizia e speriamo che possa giocare. Amiamo l’Australia, Novak ama l’Australia. Non proviamo altro che amore per questo paese”.

Come al solito, pungente il papà di Novak a chiusura della press conference di “famiglia”: “Novak ha così tanta forza mentale che sono sicuro che ne uscirà più forte, ha ancora 10 Grandi Slam da vincere”.

Alla domanda sulla positività di Novak, rilevata il 16 dicembre come da atti diffusi, la famiglia non ha risposto e ha chiuso la conferenza stampa. Ricordiamo che dopo quella data il n.1 del ranking ha partecipato ad alcuni eventi pubblici (tra cui anche il ritiro di un premio del quotidiano l’Equipe ed una affollata partita di basket nel suo paese).

Marco Mazzoni