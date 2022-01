Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1 Qualificazioni (LIVE)

Australian Open – 1° Turno Qualificazioni – Hard

Il match deve ancora iniziare

M. Purcellvs E. Donskoy

(WC) K. Birrell vs M. Melnikova



Il match deve ancora iniziare

E. Ymer vs (24) J. Kovalik



Il match deve ancora iniziare

M. Bourgue vs (WC) R. Hijikata



Il match deve ancora iniziare

(1) A. Kalinskaya vs A. Lazaro Garcia



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

K. Bondarenko vs (WC) C. Kempenaers-Pocz



Il match deve ancora iniziare

(11) H. Dart vs F. Di Sarra



Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Bozovic vs (25) S. Voegele



Il match deve ancora iniziare

(WC) L. Tu vs (30) D. Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

E. Perez vs C. McHale



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(6) B. Zapata Miralles vs D. Popko



Il match deve ancora iniziare

(11) J. Varillas vs Y. Uchiyama



Il match deve ancora iniziare

(15) N. Milojevic vs N. Kicker



Il match deve ancora iniziare

D. Seguel vs T. Mrdeza



Il match deve ancora iniziare

(7) C. Paquet vs F. Di Lorenzo



Il match deve ancora iniziare

T. Van Rijthoven vs F. Mena



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

Y. In-Albon vs (24) R. Marino



Il match deve ancora iniziare

M. Basic vs M. Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

(14) A. Krunic vs R. Sramkova



Il match deve ancora iniziare

L. Stefanini vs (19) O. Govortsova



Il match deve ancora iniziare

(3) D. Galan vs P. Gunneswaran



Il match deve ancora iniziare

(8) Y. Hanfmann vs J. Jung



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) P. Sekulic vs M. Bachinger



Il match deve ancora iniziare

G. Barrere vs (WC) D. Sweeny



Il match deve ancora iniziare

(16) A. Tabilo vs (WC) J. McCabe



Il match deve ancora iniziare

(3) L. Zhu vs T. Andrianjafitrimo



Il match deve ancora iniziare

L. Giustino vs J. Kubler



Il match deve ancora iniziare

A. Hesse vs (26) L. Bronzetti



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(9) F. Cerundolo vs P. Cachin



Il match deve ancora iniziare

E. Gulbis vs G. Elias



Il match deve ancora iniziare

D. Herdzelas vs E. Liang



Il match deve ancora iniziare

X. You vs (32) A. Blinkova



Il match deve ancora iniziare

(5) R. Albot vs F. Baldi



Il match deve ancora iniziare

A. Sánchez vs V. Savinykh



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Mmoh vs (18) J. Lehecka



Il match deve ancora iniziare

V. Cepede Royg vs (31) D. Snigur



Il match deve ancora iniziare

M. Vilella Martinez vs D. Sela



Il match deve ancora iniziare

(15) N. Hibino vs K. Kawa



Il match deve ancora iniziare

(13) T. Seyboth Wild vs T. Fabbiano



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

H. Baptiste vs S. Murray Sharan



Il match deve ancora iniziare

A. Parks vs J. Loeb



Il match deve ancora iniziare

C. Bucsa vs C. Dinu



Il match deve ancora iniziare

E. Cocciaretto vs L. Arruabarrena



Il match deve ancora iniziare

F. Ferreira Silva vs G. Soeda



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Trungelliti vs L. Lacko



Il match deve ancora iniziare

(1) A. Martin vs R. Haase



Il match deve ancora iniziare

W. Osuigwe vs J. Ponchet



Il match deve ancora iniziare

(14) J. Rodionov vs M. Janvier



Il match deve ancora iniziare

K. Volynets vs H. Chang



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(4) N. Stojanovic vs L. Pigossi



Il match deve ancora iniziare

R. Masarova vs J. Maleckova



Il match deve ancora iniziare

Z. Bergs vs V. Sachko



Il match deve ancora iniziare

F. Horansky vs M. Torpegaard



Il match deve ancora iniziare

(12) T. Etcheverry vs K. Coppejans



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

A. Cadantu-Ignatik vs K. Gerlach



Il match deve ancora iniziare

L. Kung vs (22) E. Gorgodze



Il match deve ancora iniziare

A. Pellegrino vs C. Lestienne



Il match deve ancora iniziare

J. Grabher vs K. Hobgarski



Il match deve ancora iniziare

M. Marterer vs N. Serdarusic



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Bolkvadze vs (18) I. Bara



Il match deve ancora iniziare

T. Skatov vs (25) H. Grenier



Il match deve ancora iniziare

R. Jani vs (28) M. Hontama



Il match deve ancora iniziare

Y. Hatouka vs C. Dolehide



Il match deve ancora iniziare

I. Marchenko vs Y. Watanuki



Il match deve ancora iniziare