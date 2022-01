ATP 250 Adelaide 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Mager e Musetti nel Md

ATP 250 Adelaide 2 – Tabellone Principale

(1) Monfils, Gael vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

van de Zandschulp, Botic vs (8) Fucsovics, Marton

(3) Khachanov, Karen vs Bye

Mager, Gianluca vs Djere, Laslo

McDonald, Mackenzie vs Rinderknech, Arthur

Kwon, Soonwoo vs (5) Harris, Lloyd

(7) Tiafoe, Frances vs Paul, Tommy

Musetti, Lorenzo vs Bonzi, Benjamin

Millman, John vs Munar, Jaume

Bye vs (4) Cilic, Marin

(6) Bublik, Alexander vs (WC) Vukic, Aleksandar

(WC) Bolt, Alex vs Qualifier

(WC) Kokkinakis, Thanasi vs Paire, Benoit

Bye vs (2) Isner, John

(1) Carballes Baena, Robertovs (Alt) Smith, John-PatrickRune, Holgervs (7) Moutet, Corentin

(2) Nishioka, Yoshihito vs (WC) Addison, Aaron

(WC) Fancutt, Thomas vs (8) Ymer, Mikael

(3) Johnson, Steve vs Otte, Oscar

(Alt) Bourchier, Harry vs (5) Monteiro, Thiago

(4) Gojowczyk, Peter vs Tseng, Chun-hsin

(Alt) Gerasimov, Egor vs (6) Cerundolo, Juan Manuel

Match Court 3 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Roberto Carballes Baena vs [Alt] John-Patrick Smith

2. Holger Rune vs [7] Corentin Moutet

3. [2] Yoshihito Nishioka vs [WC] Aaron Addison

4. [WC] Tina Smith vs [9] Kristina Kucova

5. [4] Heather Watson vs Peangtarn Plipuech

Match Court 4 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Eri Hozumi vs [11] Kaja Juvan

2. Joanne Zuger vs [10] Dayana Yastremska

3. [WC] Thomas Fancutt vs [8] Mikael Ymer

4. [3] Steve Johnson vs Oscar Otte

5. [4] Peter Gojowczyk vs Chun-hsin Tseng

Match Court 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Rebecca Peterson vs Ulrikke Eikeri

2. Xiyu Wang vs [7] Marie Bouzkova

3. [2] Ana Konjuh vs [DA SR] Kirsten Flipkens

4. [3] Anastasia Potapova vs Harmony Tan

5. Aldila Sutjiadi vs [8] Danka Kovinic