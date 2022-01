Luca Nardi vola in semifinale al Challenger Città di Forlì (con il video dell’intervista all’azzurro)

Luca Nardi infiamma il Challenger Città di Forlì: l’azzurrino batte il numero 3, l’americano Harrison, 1-6 7-5 6-2 e vola in semifinale contro il tedesco Stebe.

Combatte ma si arrende nei quarti l’altro italiano Luca Potenza, proprio contro il n.2 del torneo Stebe che lo batte 7-5 6-3. Impresa dell’ungherese di Coppa Davis Piros che elimina il n.1, il britannico Clarke, domani in semifinale con l’indiano Sasikumar.

Sempre domani, sabato, l’azzurro Marco Bortolotti nella finale di doppio

Brilla la stella di Luca Nardi al Challenger Atp Città di Forlì al TC Villa Carpena. Il diciottenne talento azzurro (n.364 del mondo) ha battuto nei quarti in rimonta l’americano Christian Harrison (n.3 del torneo e n. 256 Atp), 1-6 7-5 6-2. Da applausi la prova del pesarese, capace di aggiudicarsi un game importante sul 5-5 del secondo set e, da quel momento, non fermarsi più, chiudendo 6-2 al terzo in due ore di gioco, confermando di essere più di una promessa del tennis italiano. Domani, alle ore 17 affronterà l’esperto tedesco Cedrik-Marcel Stebe, numero 2 del torneo e numero 227, con un passato da top 100 Atp.

Sconfitto invece l’altro italiano giunto nei quarti di finale, Luca Potenza. Il 21enne siciliano, n.559 del mondo, ha onorato la wild card ricevuta dagli organizzatori, cedendo con onore proprio a Stebe, 7-5 6-3 in 1h37’, ma confermandosi uno degli azzurri di livello internazionale più in crescita negli ultimi mesi.

Negli altri due quarti di giornata, si ferma la corsa del marocchino di Coppa Davis, Elliot Bercherit, battuto in una sfida tra qualificati, dall’indiano Mukund Sasikumar, 6.3 7-6. In semifinale l’indiano, numero 4 del suo Paese nel ranking Atp, trova l’ungherese Zsombor Piros, numero 7 del torneo (domani alle ore 15). Il 22enne di Budapest, n.288 Atp, vanta già 7 presenze nella Nazionale di Coppa Davis ungherese, con vittorie importanti come quella sull’ex numero 3 del mondo, il croato Marin Cilic. Nei quarti ha battuto il numero 1 del torneo, il britannico Jay Clarke, 6-3 6-3, compiendo l’impresa del giorno e puntando diritto alla vittoria del torneo.

Sempre domani, penultimo atto del Challenger Città di Forlì del TC Villa Carpena, sarà anche la giornata dedicata alla finale del torneo di doppio. Scende in campo alle ore 13 l’italiano Marco Bortolotti, 30 anni e n.195 del mondo, uno degli azzurri più forti nella specialità, che gioca la finale per il titolo in coppia con l’indiano Kadhe. Affronteranno il duo composto dal belga Geerts e dall’americano Ritschard, che hanno battuto in semifinale i favoriti del torneo, i francesi Doumbia-Reboul, 6-4 3-6 10-8.

Città di Forlì – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Michael Geerts / Alexander Ritschard vs [3] Marco Bortolotti / Arjun Kadhe

2. [7] Zsombor Piros vs [Q] Mukund Sasikumar (non prima ore: 15:00)

3. Luca Nardi vs [2] Cedrik-Marcel Stebe (non prima ore: 17:00)