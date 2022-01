L’Australia cambia idea sui visti dopo la vicenda di Novak Djokovic. Renata Voracova espulsa con la stessa motivazione di Novak (e ha anche giocato un torneo)

Renata Voracova era una delle persone entrate in Australia con un’eccezione medica e ora è stata “incastrata” dalla vicenda di Novak Djokovic. La ceca, specialista in doppio anni, aveva anche giocato uno dei tornei di preparazione a Melbourne, ma ha finito per essere indagata dalla polizia del controllo delle frontiere e ora sta ricevendo esattamente lo stesso trattamento del numero uno del mondo.

Voracova, numero 81 del mondo in doppio, ha visto il suo visto accettato sulla base che aveva contratto il Covid-19 negli ultimi sei mesi. La ceca ha superato tutti i controlli e ha persino gareggiato in uno dei tornei del Summer Set di Melbourne, ma ciò che è successo con Djokovic ha destato sospetti e la Voracova ha già perso il suo visto ed è tenuta nello stesso hotel – in condizioni pessime – con un ordine di espulsione.

La differenza è che non si sa ancora se Renata Voracova presenterà appello, proprio come Djokovic, rimanendo per ora al Park Hotel mentre è in contatto con i funzionari del governo ceco per capire quali saranno i prossimi passi alla luce dell’ordine di espulsione che deve affrontare.