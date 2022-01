ATP Cup 2022: Ancora il doppio ci tradisce. La Russia supera l’Italia è va in semifinale (Video)

Niente da fare per l’Italia che rimedia la seconda sconfitta nel “Gruppo B” ed escono di scena nell’ATP Cup.

Gli azzurri si sono arresi ai campioni in carica della Russia al doppio decisivo. I russi con tre vittorie nel girone approdano in questo modo alle semifinali.

Iniziamo dal doppio con la coppia russa formata da Medvedev-Safiullin che ha sconfitto il nostro duo Berrettini-Sinner con il risultato di 57 64 10-5 al supertiebreak.

Da segnalare che nel supertiebreak la coppia italiana dopo aver rimontato uno svantaggio di 0 a 2, impattando sul 2 pari si sono nuovamente lasciati sfuggire il duo russo che si sono portati sul 6-3 poi sull’8 a 4 prima di chiudere la partita per 10 a 5.

Nel primo singolare, invece, Jannik Sinner, n.10 ATP, ha battuto 76(6) 63, in poco meno di due ore, Roman Safiullin, n.167 del ranking.

Nel primo set nel dodicesimo game Safiullin si è procurato anche un set point sul servizio dell’altoatesino ma non lo ha sfruttato e a decidere è stato il tie-break. Giocando il suo tennis migliore il russo sul 6-4 si è procurato altri due set-point: Jannik ha annullato il primo ma sul secondo Safiullin ha commesso uno sciagurato doppio fallo e nel punto decisivo ha sbagliato la volée di diritto consegnando a Sinner la prima chance di chiudere il set. Che l’azzurro non si è lasciato sfuggire, firmando l’8-6 con un ace.

Jannik ha dovuto salvare ben cinque palle-break nei primi tre turni di servizio della seconda frazione ma nel sesto gioco ha strappato la battuta a Safiullin (4-2) e nel nono game ha chiuso la partita non prima però di aver dovuto salvare un’altra palla-break.

Alla fine della partita Jannik ha dichiarato: “Sono felicissimo di giocare con la maglia azzurra per l’Italia. A questi livelli ogni partita è dura da vincere. Roman ha giocato un match incredibile: io ho dovuto tirare fuori il mio miglior tennis nei momenti decisivi. E sono stato anche un po’ fortunato nel primo set, ma questo fa parte del gioco”.

Nel secondo singolare, quello tra i numeri uno dei rispettivi team, Matteo Berrettini, n.7 ATP, ha ceduto 62 67(5) 64, dopo una battaglia di otre due ore e mezza, a Daniil Medvedev, n.2 del ranking.

Nel terzo e decisivo set l’azzurro ha pagato carissimo il servizio perso nel terzo gioco: Medvedev ha sbagliato pochissimo ed ha chiuso il discorso per 6-4 senza concedere nulla al romano.

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

