Benoit Paire si ritira ad un game dalla sconfitta contro Henri Laaksonen a Melbourne

Tornato in campo dopo essere guarito dal Coronavirus, Benoit Paire ha lasciato subito il segno nella sua prima apparizione stagionale. Il tennista francese, attuale n.46 del ranking mondiale in singolare, si è infatti ritirato ad un game dalla sconfitta nel match di primo turno dell’ATP 250 di Melbourne contro il lucky loser svizzero Henri Laaksonen, che conduceva per 4-6 6-3 5-2 al momento della “bandiera bianca” alzata dal giocatore di Avignone.

Rientrato negli spogliatoi, Paire ha espresso tutto il suo disappunto per la situazione attuale attraverso un post pubblicato su Instagram, che vi riportiamo qui sotto. Quella odierna è la sesta sconfitta consecutiva in singolare per il transalpino, che non vince un match a livello ATP dal settembre scorso (a Sofia si impose in due set sullo spagnolo Davidovich-Fokina).