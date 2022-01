ATP Cup 2022: Italia b. Francia 3-0. Vittorie di Sinner, Berrettini e del doppio (con i video delle partite)

Vittoria dell’Italia sulla Francia per 3-0 nella seconda giornata della sfida valida per il “Gruppo B” dell’ATP Cup di Sydney.

Sarà dunque, molto probabilmente decisiva per gli azzurri la sfida di giovedì contro la Russia (passa solo la prima classificata di ciascun gruppo).

Nel primo singolare Jannik Sinner, n.10 ATP, ha battuto 63 76(3), in un’ora e 35 minuti di gioco, Arthur Rinderknech, n.58 del ranking.

Nel secondo singolare, quello tra i numeri uno dei rispettivi team, Matteo Berrettini, n.7 ATP, ha sconfitto 63 76(6), in un’ora e 36 minuti, Ugo Humbert, n.35 del ranking, cancellando immediatamente il ko contro De Minaur di domenica contro un avversario che battendo Medvedev nella prima sfida aveva dimostrato di essere in buona condizione.

Nel doppio Matteo e Jannik hanno poi chiuso la giornata perfetta superando 63 67(7) 10-8, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin.

Qudos Bank Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jannik Sinner vs Arthur Rinderknech



2. Matteo Berrettini vs Ugo Humbert



3. Matteo Berrettini / Jannik Sinner vs Fabrice Martin / Edouard Roger-Vasselin