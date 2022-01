ATP-WTA 500 di Adelaide: I risultati con il dettaglio del Day 1. Lucia Bronzetti approda nel Main Draw

Lucia Bronzetti ha superato le qualificazioni nel torneo WTA 500 di Adelaide.

Nella notte italiana la 23enne di Villa Verucchio, n. 148 WTA e settima testa di serie delle “quali”, ha sconfitto l’ucraina Kateryna Bondarenko, n.207 del ranking in tre set.

Kateryna Bondarenko vs [7] Lucia Bronzetti



WTA WTA Adelaide 1 Bondarenko K. Bondarenko K. 6 6 4 Bronzetti L. Bronzetti L. 1 7 6 Vincitore: Bronzetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1

Md

(1) Ashleigh Barty vs Bye

Cori Gauff vs (Q) Ulrikke Eikeri

Heather Watson vs Ajla Tomljanovic

(Q) Lucia Bronzetti vs (6) Sofia Kenin

(4) Paula Badosa vs Victoria Azarenka

(WC) Priscilla Hon vs Petra Kvitova

Ekaterina Alexandrova vs Leylah Fernandez

(Q) Daria Saville vs (5) Iga Swiatek

(7) Elena Rybakina vs (WC) Storm Sanders

Qualifier vs (Q) Marie Bouzkova

(Q) Maddison Inglis vs Shelby Rogers

Tamara Zidansek vs (3) Maria Sakkari

(8) Elina Svitolina vs Anastasia Gasanova

Misaki Doi vs Kristina Kucova

Kaja Juvan vs Chloe Paquet

Bye vs (2) Aryna Sabalenka

ATP – WTA 500 di Adelaide – Hard – TD Qualificazione – 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Tamara Zidansek vs [3] Maria Sakkari



WTA WTA Adelaide 1 Zidansek T. Zidansek T. 2 6 4 Sakkari M. Sakkari M. 6 0 6 Vincitore: Sakkari M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Zidansek T. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Zidansek T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Sakkari M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Zidansek T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Sakkari M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Zidansek T. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Sakkari M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Zidansek T. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Zidansek T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Sakkari M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Zidansek T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Sakkari M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Zidansek T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sakkari M. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Zidansek T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Sakkari M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Zidansek T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Sakkari M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Zidansek T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Zidansek T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [7] Elena Rybakina vs [WC] Storm Sanders



WTA WTA Adelaide 1 Rybakina E. Rybakina E. 6 1 6 Sanders S. Sanders S. 4 6 1 Vincitore: Rybakina E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Rybakina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Sanders S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Rybakina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Rybakina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sanders S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Rybakina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Rybakina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sanders S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rybakina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Rybakina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Rybakina E. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Sanders S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Rybakina E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sanders S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sanders S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [7] Laslo Djere vs Roberto Carballes Baena



ATP ATP Adelaide 1 Djere L. Djere L. 7 7 Carballes Baena R. Carballes Baena R. 5 6 Vincitore: Djere L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 Carballes Baena R. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Djere L. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Carballes Baena R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Djere L. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Djere L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Carballes Baena R. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Djere L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Carballes Baena R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Djere L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Carballes Baena R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Djere L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Carballes Baena R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Carballes Baena R. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Djere L. 0-15 15-15 40-15 4-4 → 5-4 Carballes Baena R. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Djere L. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Djere L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Carballes Baena R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Carballes Baena R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Djere L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [WC] Priscilla Hon vs Petra Kvitova (non prima ore: 09:30)



WTA WTA Adelaide 1 Hon P. Hon P. 0 6 1 Kvitova P. • Kvitova P. 40 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 1-1 Hon P. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kvitova P. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Kvitova P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Hon P. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Kvitova P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Hon P. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Hon P. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Hon P. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Hon P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Kvitova P. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hon P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. Steve Johnson vs [WC] Aleksandar Vukic



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Yoshihito Nishioka vs [8] Soonwoo Kwon



ATP ATP Adelaide 1 Nishioka Y. Nishioka Y. 1 2 Kwon S. Kwon S. 6 6 Vincitore: Kwon S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kwon S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Nishioka Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Kwon S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Nishioka Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Nishioka Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Kwon S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Nishioka Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Nishioka Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Kwon S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Nishioka Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Nishioka Y. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Kwon S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Thiago Monteiro vs Daniel Altmaier



ATP ATP Adelaide 1 Monteiro T. Monteiro T. 6 3 7 Altmaier D. Altmaier D. 2 6 6 Vincitore: Monteiro T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Altmaier D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Monteiro T. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Altmaier D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Monteiro T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Monteiro T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Monteiro T. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Altmaier D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Altmaier D. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Monteiro T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Monteiro T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Altmaier D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Monteiro T. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Monteiro T. 15-0 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Altmaier D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Monteiro T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Altmaier D. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Monteiro T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Altmaier D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Monteiro T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Altmaier D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Kaja Juvan vs Chloe Paquet



WTA WTA Adelaide 1 Juvan K. Juvan K. 6 6 Paquet C. Paquet C. 4 2 Vincitore: Juvan K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Juvan K. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Paquet C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Juvan K. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Paquet C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Juvan K. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Paquet C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Juvan K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Paquet C. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Juvan K. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Paquet C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Juvan K. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Paquet C. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Juvan K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Paquet C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Juvan K. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Paquet C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Juvan K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Paquet C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Heather Watson vs Ajla Tomljanovic



WTA WTA Adelaide 1 Watson H. Watson H. 4 6 Tomljanovic A. Tomljanovic A. 6 7 Vincitore: Tomljanovic A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Watson H. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Tomljanovic A. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Watson H. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Tomljanovic A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Watson H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Watson H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Watson H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Watson H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Watson H. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Watson H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Watson H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Watson H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Tomljanovic A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Watson H. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Ekaterina Alexandrova vs Leylah Fernandez



WTA WTA Adelaide 1 Alexandrova E. Alexandrova E. 0 3 2 Fernandez L. • Fernandez L. 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Fernandez L. 2-3 Alexandrova E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Fernandez L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Alexandrova E. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Fernandez L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alexandrova E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Fernandez L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Alexandrova E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Fernandez L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Fernandez L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Alexandrova E. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Fernandez L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Fernandez L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Daria Saville vs [8] Katie Boulter



WTA WTA Adelaide 1 Saville D. Saville D. 7 3 6 Boulter K. Boulter K. 5 6 4 Vincitore: Saville D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Tiebreak 5-2 Tiebreak 2-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tiebreak 1-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Tiebreak 4-5 Tiebreak 3-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 0-0

2. [3] Maddison Inglis vs Irene Burillo Escorihuela



WTA WTA Adelaide 1 Inglis M. Inglis M. 6 6 Burillo Escorihuela I. Burillo Escorihuela I. 1 4 Vincitore: Inglis M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

3. [4] Daniel Elahi Galan vs [7] Francisco Cerundolo (non prima ore: 04:00)



ATP ATP Adelaide 1 Galan D. Galan D. 6 6 Cerundolo F. Cerundolo F. 7 7 Vincitore: Cerundolo F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Galan D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Cerundolo F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Galan D. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Cerundolo F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Galan D. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Cerundolo F. 15-0 15-15 15-30 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Galan D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Cerundolo F. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Galan D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Cerundolo F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Galan D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cerundolo F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Cerundolo F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Galan D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Cerundolo F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Galan D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Cerundolo F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Galan D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Cerundolo F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Galan D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Cerundolo F. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Galan D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Cerundolo F. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Galan D. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Benjamin Bonzi / Hugo Nys vs [WC] Alex Bolt / Thanasi Kokkinakis



ATP ATP Adelaide 1 Bonzi B. / Nys H. Bonzi B. / Nys H. 6 7 Bolt A. / Kokkinakis T. Bolt A. / Kokkinakis T. 2 6 Vincitore: Bonzi B. / Nys H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 Bonzi B. / Nys H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Bolt A. / Kokkinakis T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Bonzi B. / Nys H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Bolt A. / Kokkinakis T. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Bonzi B. / Nys H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Bolt A. / Kokkinakis T. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Bonzi B. / Nys H. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Bolt A. / Kokkinakis T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Bonzi B. / Nys H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Bolt A. / Kokkinakis T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Bonzi B. / Nys H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Bolt A. / Kokkinakis T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Bonzi B. / Nys H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Bolt A. / Kokkinakis T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Bonzi B. / Nys H. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Bolt A. / Kokkinakis T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Bonzi B. / Nys H. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Bolt A. / Kokkinakis T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Bonzi B. / Nys H. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bolt A. / Kokkinakis T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Alex Lawson / Jiri Vesely vs Treat Huey / Frederik Nielsen



ATP ATP Adelaide 1 Lawson A. / Vesely J. Lawson A. / Vesely J. 0 6 Huey T. / Nielsen F. Huey T. / Nielsen F. 0* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 6-6 Lawson A. / Vesely J. 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Huey T. / Nielsen F. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Lawson A. / Vesely J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Huey T. / Nielsen F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Lawson A. / Vesely J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Huey T. / Nielsen F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Lawson A. / Vesely J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Huey T. / Nielsen F. 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Lawson A. / Vesely J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Huey T. / Nielsen F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Lawson A. / Vesely J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Huey T. / Nielsen F. 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Oscar Otte vs [6] Taro Daniel



ATP ATP Adelaide 1 Otte O. Otte O. 6 2 Daniel T. Daniel T. 7 6 Vincitore: Daniel T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Otte O. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Daniel T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Otte O. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Otte O. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Otte O. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Daniel T. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Otte O. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Daniel T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Otte O. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Daniel T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Otte O. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Daniel T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Otte O. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Daniel T. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Otte O. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Daniel T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Otte O. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [2] Holger Rune vs [8] Juan Pablo Varillas



ATP ATP Adelaide 1 Rune H. Rune H. 6 6 Varillas J. Varillas J. 2 3 Vincitore: Rune H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Rune H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Varillas J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Rune H. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Varillas J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Rune H. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Varillas J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Rune H. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Varillas J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Rune H. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Varillas J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Rune H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Varillas J. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Rune H. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Varillas J. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Rune H. 15-0 30-0 2-0 → 3-0 Varillas J. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Rune H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [3] Egor Gerasimov vs [5] Radu Albot (non prima ore: 04:00)



ATP ATP Adelaide 1 Gerasimov E. Gerasimov E. 6 0 6 Albot R. Albot R. 3 6 2 Vincitore: Gerasimov E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Gerasimov E. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Albot R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Gerasimov E. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Albot R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Gerasimov E. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Albot R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Gerasimov E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Albot R. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Gerasimov E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Albot R. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Gerasimov E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Albot R. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Gerasimov E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Albot R. 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Gerasimov E. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Albot R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Gerasimov E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Albot R. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Gerasimov E. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Albot R. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Gerasimov E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Albot R. 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Gerasimov E. 30-0 0-0 → 1-0

4. Gianluca Mager / Lorenzo Musetti vs Marton Fucsovics / Tommy Paul



ATP ATP Adelaide 1 Mager G. / Musetti L. Mager G. / Musetti L. 3 2 Fucsovics M. / Paul T. Fucsovics M. / Paul T. 6 6 Vincitore: Fucsovics M. / Paul T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Fucsovics M. / Paul T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Mager G. / Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Fucsovics M. / Paul T. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Mager G. / Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Fucsovics M. / Paul T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Mager G. / Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Fucsovics M. / Paul T. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Mager G. / Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Fucsovics M. / Paul T. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Mager G. / Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Fucsovics M. / Paul T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Mager G. / Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Fucsovics M. / Paul T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Mager G. / Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 Fucsovics M. / Paul T. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Mager G. / Musetti L. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Fucsovics M. / Paul T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Hunter Reese / Sem Verbeek vs Nicholas Monroe / Frances Tiafoe



ATP ATP Adelaide 1 Reese H. / Verbeek S. Reese H. / Verbeek S. 6 2 Monroe N. / Tiafoe F. Monroe N. / Tiafoe F. 7 6 Vincitore: Monroe N. / Tiafoe F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Reese H. / Verbeek S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Reese H. / Verbeek S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 Monroe N. / Tiafoe F. 40-0 1-3 → 1-4 Reese H. / Verbeek S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Monroe N. / Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Reese H. / Verbeek S. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Reese H. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Reese H. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Reese H. / Verbeek S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Monroe N. / Tiafoe F. 15-30 40-40 15-0 30-0 15-15 30-15 30-40 40-30 2-2 Monroe N. / Tiafoe F. 40-30 40-40 15-40 40-30 3-2 Monroe N. / Tiafoe F. 40-30 2-1 Monroe N. / Tiafoe F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 Reese H. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Charlotte Kempenaers-Pocz vs Ulrikke Eikeri



WTA WTA Adelaide 1 Kempenaers-Pocz C. Kempenaers-Pocz C. 6 3 3 Eikeri U. Eikeri U. 3 6 6 Vincitore: Eikeri U. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 1-5 → 2-5 Tiebreak 0-5 → 1-5 Tiebreak 0-4 → 0-5 Tiebreak 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 0-4 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. [1] Marie Bouzkova vs [10] Anna Blinkova



WTA WTA Adelaide 1 Bouzkova M. Bouzkova M. 6 6 Blinkova A. Blinkova A. 4 2 Vincitore: Bouzkova M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

4. [6] Stefanie Voegele vs Despina Papamichail



WTA WTA Adelaide 1 Vogele S. Vogele S. 0 4 6 Papamichail D. Papamichail D. 0* 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 6-6 Tiebreak 6-5 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 0-0

5. [1] Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs [OSE] Victoria Azarenka / Paula Badosa (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare