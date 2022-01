WTA 500 Adelaide: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurre al via nelle qualificazioni

WTA 500 Adelaide – Tabellone Principale – Hard

(1) Ashleigh Barty vs Bye

Cori Gauff vs Qualifier

Heather Watson vs Ajla Tomljanovic

Qualifier vs (6) Sofia Kenin

(4) Paula Badosa vs Victoria Azarenka

(WC) Priscilla Hon vs Petra Kvitova

Ekaterina Alexandrova vs Leylah Fernandez

Qualifier vs (5) Iga Swiatek

(7) Elena Rybakina vs (WC) Storm Sanders

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Shelby Rogers

Tamara Zidansek vs (3) Maria Sakkari

(8) Elina Svitolina vs Anastasia Gasanova

Misaki Doi vs Kristina Kucova

Kaja Juvan vs Chloe Paquet

Bye vs (2) Aryna Sabalenka

WTA 500 Adelaide – Tabellone Qualificazione – Hard

(1) Marie Bouzkovavs Francesca Di LorenzoIrina Fetecauvs (10) Anna Blinkova

(2) Anna-Lena Friedsam vs Kateryna Bondarenko

(WC) Abbie Myers vs (7) Lucia Bronzetti

(3) Maddison Inglis vs (WC) Alexandra Bozovic

Irene Burillo Escorihuela vs (11) Reka-Luca Jani

(4) Catherine McNally vs (WC) Daria Saville

Lucrezia Stefanini vs (8) Katie Boulter

(5) Rebecca Marino vs (WC) Charlotte Kempenaers-Pocz

Ulrikke Eikeri vs (12) Susan Bandecchi

(6) Stefanie Voegele vs Tatjana Maria

Despina Papamichail vs (9) Francesca Jones

Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Catherine McNally vs [WC] Daria Saville

2. [3] Maddison Inglis vs [WC] Alexandra Bozovic

3. [2] Holger Rune vs Ramkumar Ramanathan

4. [4] Daniel Elahi Galan vs Matthew Ebden

5. [Alt] John-Patrick Smith vs [5] Radu Albot

Court 3 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Ulrikke Eikeri vs [12] Susan Bandecchi

2. Lucrezia Stefanini vs [8] Katie Boulter

3. [2] Anna-Lena Friedsam vs Kateryna Bondarenko

4. Irina Fetecau vs [10] Anna Blinkova

5. [6] Stefanie Voegele vs Tatjana Maria

Court 4 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Oscar Otte vs Jurij Rodionov

2. [WC] Edward Winter vs [6] Taro Daniel

3. Maxime Janvier vs [8] Juan Pablo Varillas

4. [Alt] Harri Heliovaara vs [7] Francisco Cerundolo

5. [3] Egor Gerasimov vs [WC] Henry Lamchinniah

Court 2 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Irene Burillo Escorihuela vs [11] Reka-Luca Jani

2. [5] Rebecca Marino vs [WC] Charlotte Kempenaers-Pocz

3. [WC] Abbie Myers vs [7] Lucia Bronzetti

4. [1] Marie Bouzkova vs Francesca Di Lorenzo

5. Despina Papamichail vs [9] Francesca Jones