Australian Open: Gli organizzatori non concedono la wild card a Venus Williams

A 41 anni, Venus Williams continua ad avere la voglia giocare a tennis, la sua grande passione. L’americana si trova al 318° posto nel ranking mondiale e ora è anche certa che non sarà al via agli Australian Open.

L’ex numero uno del mondo, senza una classifica per entrare nemmeno nelle qualificazioni, aveva bisogno di una wild card per giocare il primo Grand Slam della stagione qualcosa che non accadrà.

La scarsa forma fisica della Williams avrà contribuito al fatto che Tennis Australia non le abbia assegnato un invito per l’evento principale. Venus non gioca un incontro dal WTA di Chicago in agosto, e la sua ultima vittoria è arrivata a luglio nel primo turno di Wimbledon.

Con questa assenza, è ormai confermato che non avremo in Australia le due sorelle Williams. Questa è anche la prima volta dal 2012 che Venus non giocherà gli Australian Open.