Berrettini: “Vogliamo vincere l’ATP Cup”. Italia in esclusiva su Supertennis

Quale miglior capodanno per l’appassionato di tennis dello stappare lo spumante e accendere la tv, per l’inizio della stagione 2022? Sarà possibile, grazie all’ATP Cup, che scatta proprio domani. Le prime sfide saranno Serbia vs Norvegia e Grecia vs Polonia. Gli azzurri, finalisti nel 2021, scendono in campo il 2 gennaio contro i padroni di casa dell’Australia. C’è molta attenzione sul team italiano, che forte di 2 top 10 come Matteo Berrettini e Jannik Sinner, oltre a Lorenzo Sonego e Simone Bolelli, è considerato tra i favoriti per il primo torneo della nuova stagione. Non ci nascondiamo, sappiamo di essere una squadra molto forte, come ha confermato Matteo Berrettini al sito ufficiale dell’evento.

“Siamo felici di essere qui”, ha detto Berrettini nella conferenza stampa pre-torneo. “Penso che sia possibile vincere il titolo, la squadra è ancora più forte quest’anno, quindi sicuramente il nostro obiettivo è vincere. Sappiamo che sarà un lavoro duro. Ogni partita sarà difficile, ma crediamo di potercela fare”.

Alex De Minaur sarà il primo avversario del nostro miglior giocatore dopo domani. “Alex è un giocatore davvero difficile da affrontare, soprattutto qui a Sydney, nel suo paese d’origine”, afferma Berrettini. “Ha giocato il suo miglior tennis qui. Penso che questa atmosfera lo porti a giocare al massimo, quindi sarà una partita molto dura. Ma mi piace quando l’atmosfera è così. Mi piace quando gli stadi sono pieni e la gente fa il tifo per te o contro di te. Non vedo l’ora che arrivi quella partita”.

Anche Jannik Sinner è fiducioso: “È un grande onore giocare in questo gruppo speciale. Abbiamo una squadra incredibile. Ognuno di noi cerca di fare del proprio meglio. Non vedo l’ora di cercare di portare la squadra 1-0 ogni volta che giochiamo. E poi vediamo. Abbiamo un secondo giocatore incredibile e abbiamo anche grandi, grandi doppi”.

Il capitano dell’Italia in Australia, Vincenzo Santopadre, che ha guidato anche lo scorso anno gli azzurri, non si nasconde: “Il nostro obiettivo è fare sempre meglio dell’esperienza precedente. Quindi, ovviamente, non dobbiamo essere timidi per dire che siamo qui per cercare di vincere”.

Gli incontri dell’Italia sono trasmessi in esclusiva su SuperTennis, mentre Sky trasmetterà in simulcast con SuperTennis le altre sfide

Questa la programmazione dell’ATP Cup su SuperTennis

Sabato 1 gennaio

dalle ore 07:30 Serbia vs Norvegia e Grecia vs Polonia

Domenica 2 gennaio

dalle ore 00:00 Canada vs USA Live

dalle ore 07:30 Italia vs Australia Live

dalle 13:30 circa Germania vs Gran Bretagna (differita)

dalle 19:00 circa Italia vs Australia (replica)

Lunedì 3 gennaio

dalle ore 00:00 Norvegia vs Spagna Live

dalle ore 07:30 Grecia vs Argentina Live

Martedì 4 gennaio

dalle ore 00:00 – Italia vs Francia Live

dalle ore 07:30 – Canada vs Gran Bretagna Live

dalle ore 13:30 circa Italia Francia (replica)

Mercoledì 5 gennaio

dalle ore 00:00 – Polonia vs Argentina Live

dalle ore 07:30 – Serbia vs Spagna Live

Giovedì 6 gennaio

dalle ore 00:00 – Italia vs Russia Live

dalle ore 07:30 – Canada Germania Live

dalle ore 13:30 – Russia vs Italia

Venerdì 7 gennaio

dalle ore 07:30 – Semifinale 1

Sabato 8 gennaio

dalle ore 03:00 – Semifinale 2

Domenica 9 gennaio

dalle ore 07:30 Finale

Marco Mazzoni