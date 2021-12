Berrettini e Sinner si allenano per ATP Cup in Australia, Djokovic non si è cancellato e in Serbia si parla di presenza a Melbourne

Siamo al 28 dicembre, la nuova stagione è già alle porte con l’ATP Cup, al via il primo di gennaio. Sul sito ufficiale della manifestazione sono state pubblicate le prime foto dei campioni in allenamento: Da Daniil Medvedev, che proverà a difendere il titolo conquistato nel 2020 contro l’Italia, agli azzurri Berrettini e Sinner, regolarmente sbarcati “down under” e pronti a riprovarci quest’anno. Anche Casper Ruud si è allenato oggi a Sydney.

Medvedev si è allenato nella Ken Rosewall Arena insieme al “canguro” Alex De Minaur. Il russo vanta un record di 8-1 nell’evento, e l’anno scorso ha ceduto un solo set in tutto il torneo, sconfiggendo tre top 10 come Berrettini, Zverev e Schwartzman.

Il torneo del 2022 vede al via 16 squadre suddivise in quattro gruppi e sarà ospitato in due sedi a Sydney – Ken Rosewall Arena e Qudos Bank Arena – entrambe al Sydney Olympic Park. Le quattro vincitrici dei gironi si sfideranno nella fase a eliminazione diretta, che si giocherà esclusivamente alla Ken Rosewall Arena, dal 7 gennaio.

Grande incertezza su Novak Djokovic, il grande punto di domanda per l’inizio della nuova stagione. Infatti il n.1 del mondo risulta ancora regolarmente iscritto nella squadra serba dell’ATP Cup. Tennis Australia, organizzatore dell’evento e anche dell’Australian Open, afferma che non sono stati comunicati ritiri dal Team Serbia, quindi al momento Djokovic dovrebbe essere regolarmente al via nel torneo che precede il primo Slam stagionale. Finora Djokovic si è rifiutato di negare o confermare la sua vaccinazione contro il COVID 19, che è resta la condizione necessaria per qualsiasi giocatore in campo sia a Sydney che a Melbourne.

Senza entrare nel merito della questione, è a dir poco singolare che a 4 giorni dall’avvio del torneo e della stagione, e con una trasferta così “pesante” da assorbire per chi viene dall’Europa, Djokovic non abbia ancora sciolto la sua riserva e comunicato con chiarezza se andrà o meno in Australia. Appare tuttavia complicato che il n.1 arrivi all’ultimo minuto e si presenti in campo dopo poche ore…

Aggiornamento: secondo il giornalista serbo Sasa Ozmo, molto informato sui fatti di Djokovic, il n.1 del mondo dovrebbe giocare gli Australian Open. La notizia sta circolando sui media nazionali in Serbia, ma ancora siamo a livello di voci, non c’è una conferma ufficiale né da Novak né dal suo management. Non resta che aspettare…

Marco Mazzoni