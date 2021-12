Lucrezia Stefanini entra nelle qualificazioni del WTA 500 di Adelaide 1

Lucrezia Stefanini comincerà il 2022 con le qualificazioni nel torneo WTA 500 di Adelaide 1: la giocatrice azzurra, classe 1998, è entrata nel tabellone cadetto in seguito all’assegnazione di una wild card per il main draw alla padrona di casa Storm Sanders, il cui spazio vacante nelle “quali” viene occupato proprio dalla giovane tennista toscana che risultava fuori di un solo posto.

Stefanini non sarà l’unica italiana al via ad Adelaide: nelle qualificazioni, infatti, sarà in scena anche Lucia Bronzetti.

(Clicca per vedere l'entry list) Adelaide (MD) Inizio torneo: 03/01/2022 | Ultimo agg.: 28/12/2021 12:10 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 09/12/21 - Special Exempts: 0/0) 1. A. Barty

