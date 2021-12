Dalla Serbia: Novak Djokovic non giocherà al 99% l’ATP Cup. Dubbi ancora sull’Australian Open

I campanelli d’allarme suonano sempre di più su Novak Djokovic quando si parla degli Australian Open. Il numero uno del mondo aveva previsto di partecipare all” ATP Cup, qualcosa che, se fosse accaduto, sarebbe stata una chiara garanzia che avrebbe giocato il primo Grand Slam della stagione. Tuttavia, ora sta emergendo una notizia dalla Serbia che assicura che Nole non si recherà in Australia per partecipare all’evento a squadre, lasciando la sua difesa del titolo a Melbourne sempre più in dubbio.

“Novak non viaggerà per la ATP Cup al 99%. Si sta allenando ma ha deciso di ritirarsi da quel torneo”, ha assicurato a ‘Blic’ una fonte vicina al numero uno del mondo. In questo modo, la squadra della Serbia sarà lasciata nelle mani di Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Matej Sabanov, Nikola Cacic e Nikola Milojevic.