Dai “Future” al Futuro “Challenger”: Intervista ad Edoardo Lavagno

Il tennis italiano maschile sta vivendo un magic moment in ogni categoria.

Infatti, oltre ai vari Berrettini, Sinner e Musetti, ci sono tanti giocatori azzurri che stanno facendo grandi cose nei circuiti Challenger e ITF.

Uno di questi è sicuramente Edoardo Lavagno. Il torinese, classe 1998, ha finalmente ritrovato il suo miglior tennis e una maggior consapevolezza dei suoi mezzi, dopo anni bui a causa di alcuni infortuni che hanno condizionato il suo percorso.

In questo 2021 ha vinto due titoli (conquistati consecutivamente in Kazakistan) ed ottenuto una finale (persa in Egitto).

Risultati che lo hanno portato, al termine del 2021 dalla posizione 1139 (CLASSIFICA ATP 4 GENNAIO 2021) alla posizione 536 (CLASSIFICA LIVE 20 DICEMBRE 2021), con un progresso di ben 603 posizioni in classifica.

Nella RACE ATP 2021 è arrivato sino alla 431esima posizione.

Solo FLAVIO COBOLLI ha conquistato più posizioni rispetto a lui, passando dalla 874esima alla 202esima posizione (un progresso di 672 posizioni) e raggiungendo la 151esima posizione nella RACE ATP.

Il giovane tennista piemontese ha accettato di rispondere alle nostre domande:

Ciao Edoardo quando hai festeggiato il capodanno l’anno scorso avresti mai pensato di guadagnare così tante posizioni?

“In realtà ci speravo, sapevo di poter fare una buona stagione , mi sentivo bene ed ero fiducioso del mio tennis. Da lì al pensare di chiudere la stagione quasi in top 500 è un altra storia”.

Due tornei vinti e una finale! Con quest’ultimo CHALLENGER hai confermato di avere imboccato la strada giusta’! Cosa e’ cambiato?

Sicuramente sono migliorato molto sotto l’aspetto tecnico-tattico, ma penso che a far la differenza sia stata la testa, è sempre stato un po’ un mio punto debole (e continua ad essere l’aspetto su cui devo migliorare di più) però piano piano sono riuscito ad avere più consapevolezza del mio gioco, oltre a convincermi di potermela giocare con quasi tutti i miei avversari.

In un momento particolarmente importante per la tua stagione hai lasciato i tornei per giocare in serie A2 con il Ronchifreddi! Generosità o riconoscenza per chi crede in te?

Guarda oltre che essere un onore per me poter rappresentare il circolo ed i soci dei Ronchiverdi in una competizione come la serie A2 penso che sia stato anche importante per quanto riguarda il livello delle partite da me giocate. Fa tutto parte di un percorso di crescita che spero possa portare i suoi frutti.

Nel 2022 quali saranno i tuoi obiettivi?

Nel 2022 sicuramente l’obiettivo è quello di migliorare la mia classifica ATP e cercare di creare un ranking per poter giocare stabilmente nel circuito challenger. Va molto migliorato il servizio, l’aspetto mentale e sicuramente va migliorata la continuità, sia durante le partite che durante la stagione.

Auguri anche a te e grazie mille per le domande!!





Domenico Di Conza