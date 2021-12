Australian Open Juniores 2022: già cinque italiani certi di partecipare. Ecco le entry list

Da qualche ora sono state rese note le entry list degli Australian Open Juniores, in programma sui campi di Melbourne (Australia) dal 22 al 29 gennaio 2022. Sono ben cinque i tennisti italiani certi di partecipare al prestigioso evento australiano, che fa il suo ritorno in calendario dopo l’annullamento dell’edizione 2021 a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19.

Daniele Minighini, classe 2004, risulta essere l’unico giocatore azzurro ammesso di diritto al tabellone principale maschile, ma Peter Buldorini potrebbe ben presto aggiungersi al romano essendo fuori di appena sette posizioni dal main draw. Sarà relegato alle qualificazioni, quasi sicuramente, Niccolò Ciavarella (fuori di 24 posti dal tabellone principale), il quale dovrebbe essere raggiunto nel tabellone cadetto da Giammarco Gandolfi e Lorenzo Ferri, rispettivamente alternate n.2 e n.4.

A livello femminile, invece, non ci sono, almeno per il momento, giocatrici italiane al via nel tabellone principale. Le siciliane Georgia Pedone e Virginia Ferrara risultano iscritte alle qualificazioni, nelle quali potrebbe entrare nei prossimi giorni anche Denise Valente, attualmente alternate n.3. Più difficile, ma non da escludere, l’ingresso nelle qualificazioni per Federica Urgesi, fuori di 28 posti.

AUSTRALIAN OPEN JUNIORES – TORNEO MASCHILE

MD: Daniele Minighini

QUALIFICAZIONI: Peter Buldorini (7), Niccolò Ciavarella (24)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Giammarco Gandolfi (2), Lorenzo Ferri (4), Federico Bondioli (48), Massimo Giunta (57)

AUSTRALIAN OPEN JUNIORES – TORNEO FEMMINILE

MD: nessun italiano al via

QUALIFICAZIONI: Georgia Pedone (7), Virginia Ferrara (18)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Denise Valente (3), Federica Urgesi (28)