L’Italia si candida ad ospitare uno dei gironi delle finali di Davis 2022

Riportiamo dal sito della Federazione la notizia che annuncia la candidatura dell’Italia ad ospitare uno dei gironi della fase finale di Davis 2022.

L’Italia chiederà di ospitare uno dei gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. Lo ha annunciato il Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, durante la presentazione della giornata finale delle Cupra FIP Finals di padel a Cagliari. La proposta è legata alla nuova formula della manifestazione, che prevede oltre alla fase a raggruppamenti (16 nazioni divise in quattro gironi), un girone conclusivo a quattro squadre.

“Come paese stiamo facendo un’offerta per ospitare come quest’anno a Torino uno dei gironi della fase finale di Coppa Davis – le parole del numero uno della FIT – L’avremmo voluta fare a Cagliari ma ci chiedono un palazzetto da 8mila persone. Per capienza siamo al 107esimo posto in Italia. Non la possiamo fare perché qui non c’è e a causa di questo la regione che più ha investito si vede scappare questa opportunità. Parteciperemo alla gara per la prima volta. Vorremmo ospitare i gironi a quattro squadre”.